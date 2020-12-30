أخبار التكنولوجيا | هواتف لن يعمل عليها «واتساب» بدءًا من ليلة رأس السنة.. 5 أخطاء تعرضك للاختراق على فيس بوك

أحيانا تؤدى الأخطاء البسيطة إلى نتائج كارثية إذا لم نكن نعرف عواقبها فعلا، فعلى الرغم من أننا نستغرق الكثير من الوقت على

، إلا أن هناك بعض الأخطاء التى نقوم بها والتى سرعان ما تؤدى إلى اختراقنا.