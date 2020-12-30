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تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا | هواتف لن يعمل عليها «واتساب» بدءًا من ليلة رأس السنة.. 5 أخطاء تعرضك للاختراق على فيس بوك

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة.

يحضر تطبيق المراسلة الشهير WhatsApp واتساب مفاجأة غير سارة للملايين من مستخدميه ليلة رأس السنة، حيث يتوقف على ملايين من الهواتف التى لم تعد صالحة لدعم تحديثاته وميزاته الجديدة والقدرة على تشغيلها بشكل طبيعى. 


كشفت تقارير أن شركة أوبو الصينية تتعاون مع شركة Sony  سونى اليابانية، وذلك لتصنيع كاميرا هاتف Oppo Find X3  الذى ستطلقه أوبو فى الربع الأول من العام المقبل 2021 ، لإحداث تغييرجذرى على كاميرا الهاتف. 

أحيانا تؤدى الأخطاء البسيطة إلى نتائج كارثية إذا لم نكن نعرف عواقبها فعلا، فعلى الرغم من أننا نستغرق الكثير من الوقت على فيسبوك، إلا أن هناك بعض الأخطاء التى نقوم بها والتى سرعان ما تؤدى إلى اختراقنا. 

يعانى الكثير من المستخدمين أثناء التصفح على الإنترنت أو عند استخدام التطبيقات المختلفة بوجود عدد لا نهائى ومتجدد من الإعلانات المنبثقة التى تظهر فجأة على كل مكان مما يصيب المستخدمين بالإزعاج الشديد وتعرضهم لتجربة سيئة للغاية، وهى عدم استطاعتهم إكمال ما يريدون فعله سواء فى البحث أو فى التطبيقات. 

استطاع هاتف iPhone 12  اتفوق على كل هواتف آيفون التى تم إصدارها من قبل بما فيها هاتف iPhone 6 الذى حقق مبيعات خيالية حين تم إصداره فى عام 2014 ، كما استطاع الهاتف التفوق على أقرانه من هواتف آيفون 12 التى صدرت منذ عدة أشهر. 

نجح آيفون أشهر هاتف ذكي فى العالم بجذب قلوب الملايين حول العالم، لما يوفره من أداء قوي و تصميم مبهر، خاصة الأحجام الذكية منه التى توفر كل شيء فى قبضة اليد، ولكن يعيبه فقط سعره المرتفع،  بينما يمكنك مع هذا العرض شراء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا.
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