تعرف على أفضل هاتف آيفون فى 2020

استطاع هاتف iPhone 12 اتفوق على كل هواتف آيفون التى تم إصدارها من قبل بما فيها هاتف iPhone 6 الذى حقق مبيعات خيالية حين تم إصداره فى عام 2014 ، كما استطاع الهاتف التفوق على أقرانه من هواتف آيفون 12 التى صدرت منذ عدة أشهر.





واختار محللى ومقيمى الهواتف بموقع GSMArena هاتف iPhone 12 كأفضل هاتف آيفون تم إصداره هذا العام، وذلك لأنه حصل على متوسطط ميزات هواتف المجموعة كلها حيث صدر بشاشة مناسبة بالإضافة إلى بطارية متوسطة وإمكانات كاميرا كاميرا كبيرة، كما يعتبر سعره أفضل سعر، وفيما يلى خصائص هاتف iPhone 12 :





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شاشة هاتف iphone 12





يحتوي على شاشة من نوع OLED super retina xdr، وبقياس 6.1 بوصة، وتأتي بوزن أخف و أقل سمكا من سابقه 11 iphone، كما تمتاز بطبقة حماية تسمى درع السيراميكceramic shield، والذي وصفته آبل بأنه أقوى بـ ٤ مرات من شاشات هواتفها السابقة.





كاميرا هاتف iphone 12





ويحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.





أداء ومعالج هاتف iPhone 12





ويعمل بمعالج شركة آبل الأحدث A14، والذي قالت عنه أنه أسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، كما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات مختلفة هي 64 و 256 و 512 جيجابايت.





سعر هاتف iPhone 12





هاتف iPhone 12 نسخة 64 جيجا بسعر 19.660 جنيه مصري.





سعر هاتف iPhone 12 نسخة 128 جيجا بسعر 20.990 جنيه مصري.







