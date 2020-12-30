ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تعرف على أفضل هاتف آيفون فى 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
تعرف على أفضل هاتف
تعرف على أفضل هاتف آيفون فى 2020
Advertisements
ندى على
استطاع هاتف iPhone 12  اتفوق على كل هواتف آيفون التى تم إصدارها من قبل بما فيها هاتف iPhone 6 الذى حقق مبيعات خيالية حين تم إصداره فى عام 2014 ، كما استطاع الهاتف التفوق على أقرانه من هواتف آيفون 12 التى صدرت منذ عدة أشهر. 

واختار محللى ومقيمى الهواتف بموقع GSMArena هاتف iPhone 12 كأفضل هاتف آيفون تم إصداره هذا العام، وذلك لأنه حصل على متوسطط ميزات هواتف المجموعة كلها حيث صدر بشاشة مناسبة بالإضافة إلى بطارية متوسطة وإمكانات كاميرا كاميرا كبيرة، كما يعتبر سعره أفضل سعر، وفيما يلى خصائص هاتف iPhone 12   : 


شاشة هاتف iphone 12 

يحتوي على شاشة من نوع OLED super retina xdr، وبقياس 6.1 بوصة، وتأتي بوزن أخف و أقل سمكا من سابقه 11 iphone، كما تمتاز بطبقة حماية تسمى درع السيراميكceramic shield، والذي وصفته آبل بأنه أقوى بـ ٤ مرات من شاشات هواتفها السابقة.

كاميرا هاتف iphone 12 

ويحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/1.6، و 2.4/f تدعم التصوير بتقنية 4K بدقة 60 إطار فى الثانية، مع وجود فلاش رباعى ودعم ميزة التركيز التلقائي، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة واسعة f/2.2، بدقة عرض 1080، مع تحسينات جبارة للتصوير فى الوضع الليلى منخفض الإضاءة.

أداء ومعالج هاتف  iPhone 12 

ويعمل بمعالج شركة آبل الأحدث A14، والذي قالت عنه أنه أسرع بنسبة 50% من المعالج السابق، كما يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بـ 3 سعات مختلفة هي 64 و 256 و 512 جيجابايت. 

سعر هاتف  iPhone 12 

هاتف iPhone 12 نسخة 64 جيجا بسعر 19.660 جنيه مصري.  

سعر هاتف iPhone 12 نسخة 128 جيجا بسعر 20.990 جنيه مصري.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقارنة بين iphone 12 SE و iphone 12 Mini.. أيهما أفضل؟

أصغر هواتف آبل 2020.. تعرف على سعر ومواصفات iPhone 12 mini.. فيديو

تعرف على سعر ومواصفات هاتف آيفون iphone 12.. صور

أرخص من الجديد.. تعرف على سعر هاتف آيفون iPhone 11

iPhone 12 mini.. بسعر 11 ألف جنيه وبشحن أبطأ من إصدارات آيفون الأخرى

رسميًا.. آبل تطرح هاتفي iPhone 12 mini وPro Max للبيع.. تعرف على السعر

ترشيحاتنا

أنت المعبود.. عمر حسن يوسف يوجه رسالة لوالده

نشرة كورونا الفنية.. تطورات حالة يسرا.. ظهور الأعراض على أمير كرارة.. ارتفاع حرارة أبو.. شقيق مجدي صبحي لا يستطيع الكلام

أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد عن تطور جديد في حالة عهدي صادق الصحية

رسالة عاجلة من التعليم لطلاب مرحلة الثانوية العامة بجميع مدارس مصر

قاعدين على القهوة.. حيوان مفترس يهاجم أهالي نجع حمادي

الشيطان أشرف منك.. زينة تهاجم التنمر على طفلة يسرا اللوزي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم