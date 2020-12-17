عرض الخميس.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيهًا

وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة ايباي الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى بسعر 226 دولارًا فقط، ما يعادل 3550 جينهًا، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

ويمتلك هاتف iPhone 8 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر

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