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تكنولوجيا

عرض الخميس.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيهًا

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 06:55 ص
عرض الخميس.. اشتر
عرض الخميس.. اشتر آيفون 8 بـ 3550 جنيهًا
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قسم التكنولوجيا
استطاع هاتف آيفون الذكي الأشهر فى العالم من علامة آبل الأمريكية الفاخرة أن يصنع لنفسه سمعة مميزة حول العالم، بسبب تجربة الاستخدام المميزة مع التصميم الأنيق، إلا أن العيب الوحيد فى الهاتف السعر المرتفع كعادة منتجات آبل، ولكن بفضل هذا العرض يمكنك شراء آيفون 8 بنصف سعره تقريبًا.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة ايباي الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى بسعر 226 دولارًا فقط، ما يعادل 3550 جينهًا، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

ويمتلك هاتف iPhone 8 شاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، ويمكنك شراؤه من خلال النقر هنا .
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