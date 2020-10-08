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تكنولوجيا

اشترِ آيفون 8 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 05:00 ص
اشتري آيفون 8 بـ
اشتري آيفون 8 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس
كريم جمال
نجح آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم بتحقيق الموازنة بين الحجم الذكي والأداء القوي، ومن هنا تظهر أهم ميزة في الإصدارات صغيرة الحجم مثل آيفون 8، بينما عيبه الوحيد سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول عليه بأقل من نصف السعر تقريبًا.

يقدم موقع إيباى الشهير عرض شراء نسخة من إصدار 8 iPhone المميز مقابل 170 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري، فى نسخة اللون الذهبي.

وفقًا لموقع "تك رادار" التقنى، يمكن الحصول على نسخة 64 جيجابايت مجددة من آيفون 8 عبر منصة والمارت الشهيرة، مقابل هذا العرض المغرى، كما أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، والذى يأتى بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،

يمكنك شراء نسختك من آيفون 8 فى ألوان الأحمر و الأسود و الذهبي، من خلال هذا الرابط.
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