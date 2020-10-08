اشترِ آيفون 8 بـ 2700 جنيه فقط.. عرض الخميس

نجح آيفون الهاتف الذكي الأشهر فى العالم بتحقيق الموازنة بين الحجم الذكي والأداء القوي، ومن هنا تظهر أهم ميزة في الإصدارات صغيرة الحجم مثل آيفون 8، بينما عيبه الوحيد سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك الحصول عليه بأقل من نصف السعر تقريبًا.

يقدم موقع إيباى الشهير عرض شراء نسخة من إصدار 8 iPhone المميز مقابل 170 دولارًا أمريكيًا فقط، ما يعادل 2700 جنيه مصري، فى نسخة اللون الذهبي.



