المركز كان فيه 200 طالب..غلق مركز تعليمي بسموحة وتشميع أحد الكافيهات وتوجيه إنذارات لعدد من المطاعم

قاد اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام محافظة الإسكندرية ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، حملة مكبرة بنطاق حي شرق، بحضور الأستاذ محارب هيلع رئيس الحي، وذلك لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء، تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.





وشدد السكرتير العام والسكرتير المساعد على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية، والتطبيق الفوري لجميع الإجراءات القانونية الحازمة تجاه المخالفين، مؤكدين حرص الدولة علي صحة وسلامة المواطنين.





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من جانبه؛ أوضح رئيس حي شرق أن الحملة أسفرت عن غلق عدد ٢ مركز تعليمي بمنطقة سموحة لعدم إلتزامهما بالإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة.





وأشار أن أحد المراكز التعليمية كان بها أكثر من 200طالب بدون أي اتباع للإجراءات الإحترازية والإلتزام بالتباعد الاجتماعي أو إرتداء الكمامات، والمركز الآخر كان بداخله أكثر من 300 طالب في مختلف المراحل التعليمية أيضا بدون اتخاذ او اتباع أيًا من الإجراءات الإحترازية.

وأكد أنه تم تنفيذ قرار الغلق الفوري وإخراج الطلاب بشكل آمن وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على المخالفة.





وأغلقت الحملة أحد الكافتيريات الكائنة شارع المشير في سيدي جابر لإدارتها بدون ترخيص وعدم إلتزامها بالإجراءات الإحترازية. وكذلك وجهت الحملة الإنذارات لعدد من المطاعم والكافتيريات بشارع آلبرت الأول والتشديد على إلتزامها بالإجراءات الإحترازية والإهتمام بالحالة العامة للنظافة وإلا سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.