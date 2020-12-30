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أخبار البلد

الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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أ ش أ
هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١. 

جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١. 

وقال الرئيس السيسي، في برقيته، "الإخوة والأخوات أبناء مصر بالخارج، يسرني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات القلبية بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١، متمنيًا لكم دوام النجاح والتوفيق، وأن يكون العام الجديد محققًا لآمالكم وطموحاتكم في مستقبل أفضل وغدًا مشرق، وأن يحمل لمصرنا العزيزة مزيدا من التنمية والتقدم والازدهار".
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