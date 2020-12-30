الرئيس السيسي يهنئ الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة العام الميلادي الجديد

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الجاليات المصرية بالخارج بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١.





جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس السيسي، نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج إلى أبناء الجاليات المصرية المقيمين بالخارج عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى- بمناسبة بدء العام الميلادى الجديد ٢٠٢١.



