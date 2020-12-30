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أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1723 إصابة جديدة بـ كورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:22 م
الإمارات تسجل 1723
الإمارات تسجل 1723 إصابة جديدة بـ كورونا
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.


ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، جاء ذلك بعد إجراء 150244 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.


وسجلت الوزارة 1723 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.


وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الإمارات إلى 206092 حالة.


كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 665 حالة.


وسجلت شفاء 1607 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 183007 حالات.
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