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أخبار العالم

توحيد الميزانية واستئناف النشاط النفطي.. تفاؤل في ليبيا بتطورات لتحسين مستويات المعيشة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:03 م
ليبيا
ليبيا
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قسم الخارجي
رصدت تقارير إعلامية ليبية حالة من التفاؤل في مدن ليبيا والعاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، نتيجة تطورات جديدة تدفع باتجاه تحسن الأوضاع المعيشية في البلاد المنهكة بالصراعات المسلّحة.

وأشارت بعض التقارير الإعلامية من وكالة الأنباء الليبية ومواقع "العهد" و"الفجر الجديد" و"الساعة 24" إلى جهود تحسين معيشة الشعب الليبي وما يفعله نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق أحمد معيتيق، وذلك بتوقيعه اتفاقًا مع مجلس النواب لمعاودة إنتاج النفط الليبي واستثماره. 

وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، إن مقاربته لحل الأزمة الليبية تقوم على المسار الاقتصادي من خلال مشاركته في لقاء عدد من الخبراء، وابتعاده عن المسار الأمني والسياسي.

وأشارت التقارير إلى أن معيتيق كان مصرًا في كلمته في الندوة الحوارية التي نظمها مكتب دعم السياسات بالمجلس، على إيمانه بأن المشكلة التي تواجهها البلاد اقتصادية بالدرجة الأولى، مضيفا أن المواطنين لم تصلهم رسالة طمأنة بتحقيق التنمية والعدالة وهو ما يبرر عدم رضاهم عن الحكومات المتعاقبة وفقدانهم الثقة فيها.

وأكد معيتيق أن الحوار مع وفد مجلس النواب الليبي يجري بانسجام مع مخرجات مؤتمر برلين وجهود البعثة الأممية والذي يتمحور حول استئناف إنتاج وتصدير النفط وإبعاده عن أي مشكلة سياسية لاحقة، وكذلك توحيد الميزانية العامة للدولة، مشيرا بأن نجاح الحوار والاتفاق ينبغي أن يكون مع الأطراف الفاعلة والمؤثرة. وفق ما نقله مكتب الإعلام بحكومة الوفاق.
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