ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وصول ممثلي الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى اتحاد الكرة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
يسري غازي
وصل مندوبو النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع اللجنة الثلاثية مع الأندية.


وحضر أيمن يونس ممثلا عن الأهلي، فيما حضر ثنائي الأهلي طارق قنديل ومحمد مرجان وعبد العزيز عبدالشافي زيزو ممثلا لنادى بيراميدز.


 وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـ var في الدوري الموسم الجاري.


وقال المصدر إن اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد تمتلك عدة عروض خارجية أفضل من عرض الشركة الإسبانية الذى يمتد إلى ٣ سنوات. 


وأضاف أن اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحرر أي عقود مع الشركة الإسبانية وانما خطاب إسناد فقط.
 

أشار إلى أن المشاكل الفنية لتقنية الفيديو وشكاوى الأندية من تطبيقها في الدوري المحلى عززت من مطالب تغيير الشركة الإسبانية واستبدالها بأية شركات أخرى تملك عروضًا أفضل.


ووجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية


وقال المهندس أحمد مجاهد، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للتوضيح أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد إخوة أعزاء وأصدقاء وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة، ما هو إلا واجب علينا، والمسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها وعلى العكس، فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء".
 

وأضاف: "مرة أخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك، وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم، الأربعاء، مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية في الجزيرة".  


يأتي ذلك من أجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.


ومن المقرر أن تناقش أيضًا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية في تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.


 وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني


 فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعٍ وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تقنية الـ «var».. اتحاد الكرة يحسم غدا قرار إلغائه مع رؤساء الأندية

الغندور: وسائل تقنية الـ VAR المُسيَّرة في الدوري المصري «مستعملة»

الغندور: عدم خبرة لجنة «الجنايني» أدت إلى قصور في تطبيق «الفار»

الشركة المسئولة عن الـ VAR: لا يوجد عقد موقَّع مع اتحاد الكرة.. ولا نتعامل مع أشخاص

مصير مجهول.. شوبير يسأل عن 8 ملايين دولار مستحقة لمصر لدى الكاف

بسبب الـ VAR.. اتحاد الكرة يجتمع اليوم مع رؤساء الأندية

ترشيحاتنا

محمود حجازي يستمتع بإجازته في سهل حشيش

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

وزارة حقوق الإنسان اليمنية: قتلى وجرحى في انفجار مطار عدن

قطر تمول هيومان رايتس لتحريض صندوق النقد الدولي ضد مصر

صدمة مذيعة عقب سماع التفجيرات الضخمة في مطار عدن.. فيديو

بعد انفجارات عدن التى استهدفت أعضاءها.. أين ذهبت الحكومة اليمنية الجديدة؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيراري تخطط لطرح سيارات SUV ومكلارين ترفض هذا الطراز.. صور

بعد طرحها في دبي.. سيارات هونشي الصينية الفارهة تقتحم السوق السعودية.. صور

مقارنة بين هيونداي النترا 2021 وفورد فيوجن 2021.. صور