وصول ممثلي الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى اتحاد الكرة

وصل مندوبو النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز إلى مقر اتحاد الكرة لحضور اجتماع اللجنة الثلاثية مع الأندية.











وحضر أيمن يونس ممثلا عن الأهلي، فيما حضر ثنائي الأهلي طارق قنديل ومحمد مرجان وعبد العزيز عبدالشافي زيزو ممثلا لنادى بيراميدز.









وكشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة تفاصيل جديدة حول أزمة إلغاء تقنية الفيديو المعروفة بـ var في الدوري الموسم الجاري.











وقال المصدر إن اللجنة الثلاثية للجبلاية برئاسة المهندس أحمد مجاهد تمتلك عدة عروض خارجية أفضل من عرض الشركة الإسبانية الذى يمتد إلى ٣ سنوات.











وأضاف أن اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لم تحرر أي عقود مع الشركة الإسبانية وانما خطاب إسناد فقط.





أشار إلى أن المشاكل الفنية لتقنية الفيديو وشكاوى الأندية من تطبيقها في الدوري المحلى عززت من مطالب تغيير الشركة الإسبانية واستبدالها بأية شركات أخرى تملك عروضًا أفضل.









ووجه المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة، رسالة إلى اللجنة الخماسية السابقة للجبلاية قبل اجتماعه برؤساء الأندية









وقال المهندس أحمد مجاهد، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "للتوضيح أعضاء اللجنة الخماسية السابقة في الاتحاد إخوة أعزاء وأصدقاء وأي قرارات تتخذ في الاتحاد أو تحريك للمياه الراكدة، ما هو إلا واجب علينا، والمسألة لم ولن تكون كما يحاول البعض أن يظهرها وعلى العكس، فإن أي ملف لم يكتمل بشكل قانوني علينا تصحيحه وليس محاولة اصطياد أخطاء".









وأضاف: "مرة أخيرة فإنهم جميعًا عملوا قدر ما استطاعوا وفق رؤيتهم ولهم الشكر على ذلك، وتعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم، الأربعاء، مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية في الجزيرة".









يأتي ذلك من أجل دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.









ومن المقرر أن تناقش أيضًا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو في مباريات الدوري المصري ، خاصة أن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية في تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.











وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو في الدوري المصري ، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني .







