ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

حق مريم رجع .. 79 يوم دموع وحسرة على سحل فتاة المعادي تنتهى بالإعدام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:28 م
مريم فتاة المعادي
مريم فتاة المعادي
Advertisements
رشا عوني
قضية رأي عام قلبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ شهرين بعد سحل فتاة على يد شخصين بميكروباص ، مما أدى لوفاتها في النهاية ، وعرفت قضيتها باسم مريم فتاة المعادي .

بعد مرور شهرين ونصف على واقعة مريم فتاة المعادي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بحكمها فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد، 24 سنة، بحى المعادى بالقاهرة، العروفة إعلاميا بـ فتاة المعادي وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالإعدام شنقا عما أسند اليهم وبراءة متهم ثالث " مالك السيارة" .

اقرأ أيضا

تفاصيل الحادثة
تفاصيل الحادث في 13 أكتوبر الماضي، خرجت الفتاة مريم من منزلها الكائن في منطقة المعادي ، واثناء ذلك تصادف مرور شخصين بسيارتهما، حيث قاما باعتراضها والاستيلاء علي حقيبتها واثناء ذلك حاولت المجني عليها ان تستنجد بالمارة ولكن دون جدوى، لحظات قليلة وتشبثت الفتاة بحقيبتها، فتحرك الجانيان بالسيارة وسحلاها قبل أن تسقط أسفل عجلاتها وتلقى مصرعها في الحال.

لم تستغرق القضية كثيرا في اروقة محكمة التجمع الخامس، ومع مرور ثالث جلسة؛ أحال قاضي المحكمة المتهمين الاول والثاني الي فضيلة مفتي الديار المصرية لاخذ الرأي الشرعى في حكم اعدامهما، وتحديد جلسة للنطق بالحكم.

واليوم في 30 ديسمبر ، تم صدور حكم بالإعداد شنقًا للشابين اللذان تسببا في قتل مريم، وبراءة مالك الميكروباص ، ودفع محامى المتهم الثالث محمد عبد العزيز، أن موكله لا يعلم أي شيء عن الحادث وأنه لم يشترك في القضية لا من قريب ولا بعيد، مستطردًا: "ميعرفش حاجة عن المتهم ده الوحيد اللى ياخد براءة ملوش علاقة بالقضية ولا يعرف المتهمين".

اقرأ أيضا

أدلة النيابة

وكانت الأدلة التى أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.

اقرأ أيضا
حق مريم رجع .. 79 يوم دموع وحسرة على سحل فتاة المعادي تنتهى بالإعدام
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجنايات تنظر محاكمة المتهمين بقتل مريم فتاة المعادي

سحل وقتل مريم.. أسرة فتاة المعادي داخل محكمة القاهرة الجديدة لحضور أولى الجلسات

والد فتاة المعادي داخل المحكمة: "قلبي واجعني على بنتي ومش عايز غير القصاص"

دفاع المتهم الأول بقضية فتاة المعادي: الشنطة كان فيها 85 جنيه وأدوات مكياج ولا يوجد قتل عمد

الدفاع بالحق المدني يطالب بتعويض 100 ألف جنيه في قضية مقتل فتاة المعادي

إحالة أوراق متهمين اثنين للمفتى في قضية مقتل فتاة المعادي

ترشيحاتنا

تدريب الأهلى.. الظهور الأول لأبو عبلة.. وعودة أفشة وربيعة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30 - 12 - 2020 والقنوات الناقلة

خاص.. عرض خيالي يهدد انتقال لابا كودجو لـ الأهلي

حصيلة أولية: 10 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارات مطار عدن

لعرض الصلح.. تأجيل استئناف لاعب الأهلي على حبسه لدهس سيدة إلى 13 يناير

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

Advertisements

الإعدام شنقا لـ متهمين اثنين وبراءة الثالث في قضية مقتل فتاة المعادي

إيه اللي انت بتعمله ده.. ننشر تحقيقات النيابة في تحرش طبيب الميكروباص بطالبة جامعية بالشرقية

تصل تحت الصفر.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة الفترة القادمة.. فيديو

الضباب مستمر.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين وتحذر من عبور الشوارع في الصباح

هاشتاج تطبيق الأونلاين نزولنا خطر يجتاح تويتر.. والتعليم: مفيش امتحانات من البيت

10 حقائق عن كورونا في مصر..العدد الحقيقي للإصابات والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال 4000 حالة

فيديو.. وصف غير لائق من فنانة معروفة لـ عادل إمام يشعل الغضب في السعودية.. (القصة الحقيقية)

صورة وبطاقة الشاب المصري الذي لقى مصرعه على يد شاب سعودي.. تفاصيل

تركي آل الشيخ: الهلال السوداني سيلاعب ريال مدريد أو برشلونة.. وهدفي أن يكون سيد أفريقيا

في عيد ميلاد عفاف رشاد.. سر طلاقها من السبكي وتخليها عن الحجاب

حصيلة أولية: 10 قتلى وعشرات الجرحى في انفجارات مطار عدن

عدد كبير من جثث الضحايا خارج صالة المطار.. انفجارات وصواريخ كاتيوشا استهدفت مطار عدن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها على إنستجرام

حق مريم رجع .. 79 يوم دموع وحسرة على سحل فتاة المعادي تنتهى بالإعدام

أضرار وزن الحقيبة المدرسية على ظهر الأطفال