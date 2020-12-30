حق مريم رجع .. 79 يوم دموع وحسرة على سحل فتاة المعادي تنتهى بالإعدام

قضية رأي عام قلبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منذ شهرين بعد سحل فتاة على يد شخصين بميكروباص ، مما أدى لوفاتها في النهاية ، وعرفت قضيتها باسم مريم فتاة المعادي





بعد مرور شهرين ونصف على واقعة مريم فتاة المعادي، قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، بحكمها فى قضية مقتل الفتاة مريم محمد، 24 سنة، بحى المعادى بالقاهرة، العروفة إعلاميا بـ فتاة المعادي وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالإعدام شنقا عما أسند اليهم وبراءة متهم ثالث " مالك السيارة" .





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تفاصيل الحادثة

تفاصيل الحادث في 13 أكتوبر الماضي، خرجت الفتاة مريم من منزلها الكائن في منطقة المعادي ، واثناء ذلك تصادف مرور شخصين بسيارتهما، حيث قاما باعتراضها والاستيلاء علي حقيبتها واثناء ذلك حاولت المجني عليها ان تستنجد بالمارة ولكن دون جدوى، لحظات قليلة وتشبثت الفتاة بحقيبتها، فتحرك الجانيان بالسيارة وسحلاها قبل أن تسقط أسفل عجلاتها وتلقى مصرعها في الحال.





لم تستغرق القضية كثيرا في اروقة محكمة التجمع الخامس، ومع مرور ثالث جلسة؛ أحال قاضي المحكمة المتهمين الاول والثاني الي فضيلة مفتي الديار المصرية لاخذ الرأي الشرعى في حكم اعدامهما، وتحديد جلسة للنطق بالحكم.





واليوم في 30 ديسمبر ، تم صدور حكم بالإعداد شنقًا للشابين اللذان تسببا في قتل مريم، وبراءة مالك الميكروباص ، ودفع محامى المتهم الثالث محمد عبد العزيز، أن موكله لا يعلم أي شيء عن الحادث وأنه لم يشترك في القضية لا من قريب ولا بعيد، مستطردًا: "ميعرفش حاجة عن المتهم ده الوحيد اللى ياخد براءة ملوش علاقة بالقضية ولا يعرف المتهمين".





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أدلة النيابة





وكانت الأدلة التى أقامتها النيابة العامة على الاتهامات المبينة حاصلها شهادة سبعة شهود تعرف أحدهم على المتهم الذى قاد السيارة المستخدمة فى الجريمة حال عرضه عليه عرضًا قانونيًّا، وإقرارات المتهمين اللذين ارتكبا واقعة القتل والسرقة في التحقيقات، والتي تطابقت مع ما شهد به الشهود، وإقرارهما بتصوير حصلت عليه «النيابة العامة» أظهر المجني عليها قبل وقوع الجريمة بلحظات حاملة الحقيبة المسروقة، وكذا أظهر لحظة سقوطها ومرور أحد إطارات السيارة عليها. هذا فضلًا عن إقرار أحد المتهمين بتعاطيه جوهر الحشيش المخدر، وثبوت ذلك في تقرير «مصلحة الطب الشرعي» نتيجة تحليل العينة المأخوذة منه.



