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فن

فاضي شوية.. حمزة نمرة يطلق أغنية جديدة من ألبوم «مولود سنة 80»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:48 م
الفنان حمزة نمرة
الفنان حمزة نمرة
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مريم عزت
أطلق الفنان حمزة نمرة منذ قليل، أغنية "فاضى شوية" عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. 
وكتب من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، أغنية #فاضي_شوية أجدد أغاني ألبوم #مولود_سنة_80 .. اتفرجوا ع الفيديو على يوتيوب وشاركونا رأيكم واوعوا تنسوا اغنية #6_صباحًا هتنزل كمان شوية ان شا الله 🥳 " . 

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وتقول كلمات الأغنية  "آه يا سلام  سبنا الوقت يعدى قوام .. ما حسبناش اللحظة الجاية دا اسمه كلام". 

‏عيشنا العمر نربّي حمام بس نسينا نقوم ِغيّة ... ومايهمكش عادى اسمع منى الساعة دى مش وقت عتاب" .

فيها إيه لو نرجع تانى وبدل ما تكون وحدانى ... تسندنى معاك ونقوم " 


أغنية "فاضى شوية"  من كلمات خليل عز الدين وألحان حمزة نَمِرة وتوزيع كريم عبدالوهاب وجيتار مصطفى أصلان.
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