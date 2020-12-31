دعاء النجاح.. للقضاء على التوتر وعدم النسيان أثناء الامتحانات

دعاء النجاح .. يستعد الطلاب في مختلف المراحل الدراسية لامتحانات الفصل الدراسي في وقت يشهد فيه العالم وباء عالميا فيزداد قلقهم، ويشعر بعض الطلاب وقت الامتحان نسيان ما ذكره ويحاول استذكار أي شيء عن موضوع الإمتحان فيجد نفسه ناسيا نتيجة الشعور بالقلق والخوف وتسيطر عليه هواجسه.. لذا نقدم خلال السطور القادمة دعاء النجاح ودعاء المذاكرة، ودعاء النسيان حتى يسترد الطالب ما يظن أنه نسيه بمشيئة الله تعالى. ما ذكرهبمشيئة





اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع بيني وبين ضالّتي ... والإكثار من الاستغفار.

دعاء الحفظ للإمتحان: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا ، اللهم إنى اسئلك فهم النبيين و حفظ المرسلين والملائكه المقربين .اللهم اجعل ألسنتنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك يا ارحم الراحمين. دعاء بدء الاجابه: ربى اشرح لي صدرى ويسر لي امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى ، بسم الله الفتاح اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الصعب سهلا يا ارحم الراحمين.





اللهم إني أسألك فهم النبيين، و حفظ المرسلين، و الملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، و قلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل.

ومن أدعية الحفظ : اللهم إني أستودعك ما قرأت و ما حفظت و ما تعلمت، فرده عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله و نعم الوكيل . . ربّ ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرا.

الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله.. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك وأسرارنا بطاعتك ، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل . اللهم إني توكلت عليك، وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا إله إلا الله الحليم الكريم رب العرش العظيم .





لم يرد في السنة أن هناك آيات مخصصة للامتحان والمذاكرة، ولكن قراءة القرآن والدعاء به خير، ومن العلماء من اجتهد، ولذلك هذه بعض الآيات التي يمكن قراءتها بنيّة تيسير المذاكرة.





: (بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*الْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ*الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ*مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ*إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ*اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ).[١] (اللَّـهُ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ).(أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ*وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ*الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ*وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ*فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا*إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا*فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ*وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب) سورة القلم. (آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّـهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ*لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى*إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى).

(الرَّحْمَـنُ*عَلَّمَ الْقُرْآنَ*خَلَقَ الْإِنسَانَ*عَلَّمَهُ الْبَيَانَ*الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) (ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى*فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى*أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (قالَ رَبِّ اشرَح لي صَدري*وَيَسِّر لي أَمري*وَاحلُل عُقدَةً مِن لِساني*يَفقَهوا قَولي). أهمية الدعاء للدعاء في الإسلام أهمية كبرى، وفضائل عظيمة تنعكس على حياة الفرد المسلم، ومن هذه الفضائل: طاعة الله واستجابة لأمره. سلامة القلب من الكِبر عن دعاء الله والامتثال له، فقد قال عز وجل: (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ). اعتباره أكرم الأشياء على الله، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلّم: (ليس شيءٌ أكرمَ على اللهِ تعالى من الدعاءِ) سبب لانشراح الصدر، وتفريج الحزن والهم. عبادة لله عز وجل. محبوب لله عز وجلّ، فقد قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (سلُوا اللهَ مِنْ فضْلِهِ ، فإِنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ يُسْأَلَ ، و أفضلُ العبادَةِ انتظارُ الفرَجِ).





رب اشرح لي صدري، و يسر لي أمري, و احلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتا، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا و أنت تجعل الحزن متى شئت سهلا، يا أرحم الراحمين، اللهم آمين. ومنها: اللهم ثبت قلوب التلاميذ على الايمان... وبايمانهم أعنهم على النجاح ... و بنجاحهم أعنهم على نصرة المسلمين .اللهم بيديك كل الأمر ... فلا تكلهم لغيرك ..لا مجير لهم من غياهب الدهر سوى نور هدايتك ..اللهم اهدهم لما تحب و ترضى .. اللهم هبنا علما ينتفع به... وعملا يقربنا اليك ... وهبنا صبرا و ثباتا في الدين .. اللهم ارزق اخواني في الله المقبلين على شهادة الباكالوريا وشهادة التعليم المتوسط وشهادة الابتدائي الهداية لنور الحق و النجاح ... و ارزقهم رزقا صاحا بغير حساب... اللهم فرج كروبهم و اجعلهم من الرائدين في الاسلام.





اللهم ارفع راية الرقي بطلبة العلم و الزمهم به و اجعلهم بيارق نجاحاتنا في المدارس و الجامعات و الكليات و المعاهد ... و اجعل شبابنا عبرة و قدوة للخير ... اللهم قوي ايماننا و بايماننا قوي عملنا و بعملنا زد من نجاحاتنا. اللهم ارزقنا نجاحا في كل أمر ...ونيلا لكل مقصد .. و ارزقنا القمة في درجات العلم ..اللهم اغدق بكرمك علينا بكل نجاح...وكل صلاح...وكل فلاح .. واجعلنا من الصابرين في كل ابتلاء و الصامدين لكل عداء ...اللهم اجعل امتحانات المسلمين تتوج بالفوز بعد كل عناء.





أدعية للتوفيق في الحياة

خطوات النجاح في الحياة الاجتهاد ثم السعي والتوكل على الله تعالى واللجوء إليه بالدعاء، ومن أجمل أدعية التوفيق: اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل.





اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني استودعتك أموري كلها، فوفقني لما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختُلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.





اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل العقدة من لساني، يفقهوا قولي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ياحي يا قيوم برحمتك أستغيث، إني مسني الضر وانت أرحم الراحمين. رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الهُدَى إِلَيَّ، وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ. *رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي، وَاهْدِ قَلْبِي، وَسَدِّدْ لِسَانِي، وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي. اللهم ارضنا بقضائك وبما قسمته لنا، واجعلنا من الحامدين لك في السراء والضراء.





اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا.









أدعية للأبناء بالتوفيق والنجاح

يمكن للأم أو الأب أن يدعو لأبنائهم بالنجاح والتوفيق بالامتحان وسائر الأمور في الحياة، ومن الأدعية: اللهم بارك لي في أولادي ووفقهم لطاعتك وارزقني برّهم، اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان فهمهم، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب، اللهم علمهم ما جهلوا، وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات، اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن.





اللهم ألهمهم رشدهم ووفقهم في حياتهم، واجعلهم أبرارًا أتقياء بصراء سامعين مطيعين لك، ولأوليائك محبين ناصحين، ولأعدائك مبغضين، اللهم اشدد بهم عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين بهم محضري، وأحيِ بهم ذكري، واكفني بهم في غيبتي وأعني بهم على حاجتي واجعلهم عونًا لي. اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرًا لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك.





اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى، اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم بملتك وأيدهم بجيش المحبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة. اللهمّ اجعل لهم نورًا، وفي قلبهم نورًا، وفي سمعهم نورًا، وفي بصرهم نورًا، وفي شعرهم نورًا، وفي عظامهم نورًا، وفى دمهم نورًا، ونورًا من خلفهم، ونورًا من أمامهم، ونورًا عن يمينهم، ونورًا عن شمالهم، ونورًا من تحتهم، ونورًا من فوقهم، اللهمّ زدهم نورًا، واجعل لهم نورًا. اللهم ثبت لهم يقينهم وارزقهم حلالًا يكفيهم، ووفقهم لكلّ نجاح في حياتهم، اللهم أبعد عنهم كل شيء يؤذيهم، ولا تحوجهم لطبيب يداويهم، اللهم استرهم على وجه الأرض، وارحمهم في بطن الأرض، واغفر لهم في يوم العرض عليك، اللهم أعطهم ما يتمنون وتحبه لهم وترضاه.



