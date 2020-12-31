مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق السابع.. وخطيبها يصاب بهياج عصبي ويلقي نفسه خلفها

اختل توازن فتاة في الثلاثينيات من عمرها، أثناء نشر الغسيل، مما أدى إلى سقوطها من الطابق السابع بمنطقة المتراس التابعة لقسم شرطة مينا البصل غرب الإسكندرية، ولقيت مصرعها على الفور.





ولم تنتهِ القصة عند ذلك، حيث أصيب خطيبها بحالة هياج عصبي عقب سقوطها، وألقى نفسه من أعلى سطح العقار، مما أدى إلى مصرعه بعد نقله إلى المستشفى في حالة حرجة.





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تلقى مدير أمن الإسكندرية ومساعد وزير الداخلية، اللواء سامي غنيم، إخطارًا من قسم شرطة مينا البصل، بشأن سقوط فتاة من أعلى عقار، بمنطقة المتراس بدائرة القسم، ولقيت مصرعها على الفور، وبعدها سقط شاب من على سطح العقار بعدما ألقى نفسه خلفها.





وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة وضباط قسم مينا البصل بقيادة المقدم أحمد الصيرفي، رئيس مباحث القسم، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.





وعقب المعاينة، وسؤال شهود العيان، تبين أن الفتاة تدعى "شيماء .م" اختل توازنها أثناء نشر الغسيل، مما أدى إلى سقوطها من أعلى الطابق السابع، وبعدها لحقها خطيبها، ويدعى "محمود"، بعدما أصيب بحالة هياج شديد وألقى بنفسه من أعلى سطح العقار.





وبعد نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج في حالة، لقي مصرعه حيث فشلت محاولات إنقاذه فى المستشفى.





تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة لتتولى التحقيق.