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حوادث

مصرع مُسن وشقيقته إثر انهيار جزء من سور مزرعة موز عليهما في سوهاج

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 03:24 ص
صدى البلد
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أنغام الجنايني
لقي مُسن وشقيقته مصرعهما إثر انهيار جزء من سور يُحيط بمزرعة موز بأولاد خلف بمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، عليهما أثناء تفقدهما المزرعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من الحماية المدنية مفادها ورود بلاغ من الأهالي بانهيار جزء من سور مزرعة موز بدائرة المركز ووجود متوفى.

وبالانتقال والفحص تبين انهيار جزء من سور يحيط بمزرعة موز ملك المدعو "حسن. ف. م"، 60 عامًا، بالمعاش، وتوفي في الحال، وتم نقل جثته إلى المستشفى المركزي، وإصابة شقيقته "زينب. ف. م"، ٤٠ عامًا، ربة منزل، وتوفيت عقب وصولها إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وتم عمل كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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