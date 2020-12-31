طريقة عمل كفتة مشوية

الكفتة المشوية طبق يحير الكثيرون في تحضيره، حيث يقع الكثير في المشكلات التي يمكن تجنبها، والتي من أبرزها أنها يمكن أن تتفكك أو تنكمش فيصغر حجمها جدا، لهذا يجب الالتزام بخطوات تحضيرها بطريقة صحيحة، لضمان تقديمها بطريقة وطعم كفتة الحاتى.





وفيما يلي طريقة عمل الكفتة المشوية، ونصائح لتحضيرها بمكونات اقتصادية من الشيف نجلاء الشرشابى.

طريقة عمل الكفتة المشوية

* يفرم البصل ويصفى ويوضع جزءا منه على اللحم المفروم ويخلطوا جيدًا.

* تفرم اللحمة المفرومة مع اللية ثم تضاف البهارات والملح ثم ترفع عن الكبة.

* يشكل خليط الكفتة على شكل كورة ثم تفرد أصابع في الأسياخ وتشوى.

* تقدم الكفتة في طبق مزين بالبقدونس والطماطم والفلفل المشوي، وبالهنا.





المقادير

لحم مفروم

بصل

بهارات

زيت

ملح فلفل أسود

لية

طماطم

فلفل اخضر

بقدونس

طريقة عمل الكفتة المشوية بمكونات اقتصادية

- من الممكن الاعتماد على الخضراوات أو الحبوب الكاملة مثل العدس والفريك والأرز وغيرها لتحضير أصابع كفتة غنية ومغذية، ولكن يجب الانتباه أن يتم سلقها وتسويتها جيدًا قبل إضافتها لباقي مكونات الكفتة.

- لتعزيز طعم ومذاق اللحم بالكفتة الاقتصادية، يجب الاهتمام بإضافة بهارات اللحم ضمن الخلطة وتركها قليلًا في الثلاجة حتى تتجانس ويتضح طعمها.