في ذكرى ميلاد أم كلثوم.. قصة تقبيل عبد الحليم حافظ لـ يديها

تحل اليوم الخميس 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1898، ورحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975 عن عمر يناهز 77 عامًا، و قدمت كثيرا من الأعمال الفنية التى ستظل خالدة فى تاريخ الغناء المصرى والعربى.





وفي مشهد نادر وشهير، جمع بين أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، ظهر فيه الأخير وهو يقبل يدها، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين من الجيل الحالي، الذي لا يعلم أغلبهم كواليس تلك اللقطة، رغم خلاف الثنائي الشهير.





ويعود السبب إلى محاولة عبد الحليم حافظ مصالحة أم كلثوم بعد أن وقع خلافا بينهما في أعقاب إحدى الحفلات المقامة تخليدًا لذكرى ثورة يوليو 1964 بحضور الرئيس جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة.