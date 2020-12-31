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فن

في ذكرى ميلاد أم كلثوم.. قصة تقبيل عبد الحليم حافظ لـ يديها

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:34 ص
أم كلثوم - عبد الحليم
أم كلثوم - عبد الحليم حافظ
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سعيد فراج
تحل اليوم الخميس 31 ديسمبر، ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، التى ولدت في مثل هذا اليوم عام 1898، ورحلت عن عالمنا في 3 فبراير 1975 عن عمر يناهز 77 عامًا، وقدمت كثيرا من الأعمال الفنية التى ستظل خالدة فى تاريخ الغناء المصرى والعربى. 

وفي مشهد نادر وشهير، جمع بين أم كلثوم والعندليب عبد الحليم حافظ، ظهر فيه الأخير وهو يقبل يدها، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين من الجيل الحالي، الذي لا يعلم أغلبهم كواليس تلك اللقطة، رغم خلاف الثنائي الشهير. 

ويعود السبب إلى محاولة عبد الحليم حافظ مصالحة أم كلثوم بعد أن وقع خلافا بينهما في أعقاب إحدى الحفلات المقامة تخليدًا لذكرى ثورة يوليو 1964 بحضور الرئيس جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة.

وكان البرنامج أن يغني عبدالحليم بعد وصلة السيدة أم كلثوم، إلا أنها أطالت في وصلتها إلى وقت متأخر من الليل، وحين صعد على المسرح قال "إن أم كلثوم وعبدالوهاب أصرا أن أغنى في هذا الموعد، وما عرفش إذا كان ده شرف لي ولا مقلب"، مما أغضب أم كلثوم.

ولقد سعى عبدالحليم إلى المصالحة معها إلا أنها ظلت ترفض الحديث عن سيرته لكل من توسط، الا انه التقى مصادفة بها، وعندما دخل عبدالحليم الحفل اقترب من أم كلثوم وقبل يدها، فقالت له: أنت عقلت ولا لسه؟! وهكذا انتهت القصة بينه وبين أم كلثوم بعد مقاطعة دامت 5 سنوات.
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