محمود حافظ: باخد رأي زوجتي في أدواري.. وأصبت أثناء تصوير الفتوة.. فيديو

قال الفنان محمود حافظ، إنه منذ الصغر كان يحلم بأن يمثل أدوارًا تؤرخ للدور البطولي للقوات المسلحة، ولذلك كان مُتحمسًا جدًا للمشاركة في مسلسل الاختيار وفيلم الممر.





وأضاف محمود حافظ خلال حديثه ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه شارك في مسلسل الفتوة خلال رمضان 2020، وقام بدور شخص يسعى لكي يكون الفتوة، وتدور أحداث المسلسل كله في عام 1850، مشيرًا إلى أن التعاملات والعادات والتقاليد في تلك الحقبة مختلفة تمامًا عن الآن.





وتابع: "أُصبت في تصوير إحدى المعارك بالمسلسل.. ولم يحدث لي أي إصابات في تصوير مسلسل الاختيار أو فيلم الممر الذي كنت أقوم فيه بدور جندي وأواجه الإرهابيين، بينما أُصبت في تصوير مسلسل الفتوة واتزحلقت في الاستوديو".





وأوضح أنه بنى شخصية دوره في مسلسل الفتوة من خلال كتب نجيب محفوظ التي تروي تلك الحقبة الزمنية، واختتم: "باخد رأي زوجتي في أدواري، وبالفعل تكون وجهة نظرها سليمة في الأدوار المعروضة عليّ".