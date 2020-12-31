الدوري السعودي.. اتحاد جدة يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام الباطن

يحل فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، ضيفا على نظيره الباطن، اليوم، الخميس، في تمام الثانية وعشر دقائق عصرا، على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي.





ويسعى الاتحاد بقيادة أحمد حجازي لاستعادة نغمة الفوز أمام الباطن في مباراة الليلة، للحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.





كان اتحاد جدة تعادل أمام الرائد بدون أهداف وأمام الهلال 1 – 1، في آخر جولتين بـ الدوري السعودي.





في المقابل يطمح الباطن في تحقيق مفاجأة جديدة أمام النمور، بخطف الثلاث نقاط ، لمواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.





وحقق الباطن مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على الشباب 3 – 1.





يذكر أن آخر مباراة جمعت الاتحاد والباطن في الدوري السعودي، انتهت بفوز النمور بأربعة أهداف دون رد.





ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الفيصلي مع النصر، والهلال مع الشباب.



