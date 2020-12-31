ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الدوري السعودي.. اتحاد جدة يسعى لاستعادة نغمة الفوز أمام الباطن

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 09:45 ص
فريق اتحاد جدة
فريق اتحاد جدة
Advertisements
محمد السعيد
يحل فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، ضيفا على نظيره الباطن، اليوم، الخميس، في تمام الثانية وعشر دقائق عصرا، على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري السعودي.

ويسعى الاتحاد بقيادة أحمد حجازي لاستعادة نغمة الفوز أمام الباطن في مباراة الليلة، للحفاظ على كامل حظوظه في المنافسة على لقب الدوري السعودي هذا الموسم.

كان اتحاد جدة تعادل أمام الرائد بدون أهداف وأمام الهلال  1 – 1، في آخر جولتين بـ الدوري السعودي.

في المقابل يطمح الباطن في تحقيق مفاجأة جديدة أمام النمور، بخطف الثلاث نقاط ، لمواصلة الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وحقق الباطن مفاجأة من العيار الثقيل في الجولة الماضية، بتحقيق الفوز على الشباب 3 – 1.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الاتحاد والباطن في الدوري السعودي، انتهت بفوز النمور  بأربعة أهداف دون رد.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري هذا الموسم برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز الـ 11 بـ 11 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري السعودي، الفيصلي مع النصر، والهلال مع الشباب.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الدوري السعودي.. حجازي في مهمة جديدة مع اتحاد جدة أمام التعاون

حجازي أساسي.. موعد مباراة الاتحاد والتعاون في الدوري السعودي والقناة الناقلة

في عشر دقائق .. الباطن يفوز على أبها بثلاثية نظيفة بالدوري السعودي

كلاسيكو السعودية.. الاتحاد يواجه الهلال بهدف كسر العقدة

كلاسيكو السعودية.. حجازي تميمة حظ الاتحاد لكسر عقدة الزعيم

قمة نارية بين الهلال والشباب في الدوري السعودي.. الليلة

ترشيحاتنا

اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير التعليم لإعلان تفاصيل امتحانات الفصل الدراسي الأول.. يتصدر نشرة صباح البلد

زوج خائن يحفر نفقا سريا تحت الأرض لمقابلة عشيقته.. والصدفة تكشف خدعته

لو معملش كدا مش هشوفه راجل.. مي كساب: لبست المايوه الشرعي بسبب غيرة أوكا

ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟ .. قرارات جديدة بسبب كورونا

في 14 يوما.. أسرع حيله لحرق الدهون

بقيمة 290 مليار دولار.. وزارة الدفاع الأمريكية توافق على بيع أسلحة للسعودية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة بأسعار ومواصفات 8 سيارات صينية من عائلة الـ SUV

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021

بسبب حديثها مع حفيدتها.. مسنة 95 عاما مهددة بالطرد من شقتها.. اعرف القصة