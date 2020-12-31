يا فرحة ما تمت.. سقوط عروسين من ارتفاع 650 قدمًا



"المنحوس منحوس ولو حطوله فانوس"، يعبر هذا المثل الشعبي عن كارثة تعرضت لها عروس شابة بعد لحظات من موافقتها على الزواج من صديقها.











ووفقًا لصحيفة «ميرو» البريطانية، اتفق العروسان على إتمام عقد قرانهما من المكان المميز لعرض الزواج بأعلى جبل فالكيرت في ولاية كارينثيا النمساوية.











وتوقفت لحظتهما الرومانسية عندما سقطت العروس البالغة من العمر 32 عامًا من ارتفاع 650 قدمًا فوق تضاريس صخرية وعلى بعد أمتار من الأرض.

















سقوط العروس كان فور موافقتها على الزواج من صديقها، لكن أيضًا لم يخل الأمر من بعض الحظ، حيث سقطت على بساط من الثلج منعها عن الأرض.





