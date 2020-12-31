ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

يا فرحة ما تمت.. سقوط عروسين من ارتفاع 650 قدمًا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:17 ص
سقوط عروسين من ارتفاع
سقوط عروسين من ارتفاع 650 قدمًا
Advertisements
يارا زكريا
"المنحوس منحوس ولو حطوله فانوس"، يعبر هذا المثل الشعبي عن كارثة تعرضت لها عروس شابة بعد لحظات من موافقتها على الزواج من صديقها. 


ووفقًا لصحيفة «ميرو» البريطانية، اتفق العروسان على إتمام عقد قرانهما من المكان المميز لعرض الزواج بأعلى جبل فالكيرت في ولاية كارينثيا النمساوية.


وتوقفت لحظتهما الرومانسية عندما سقطت العروس البالغة من العمر 32 عامًا من ارتفاع 650 قدمًا فوق تضاريس صخرية وعلى بعد أمتار من الأرض.




سقوط العروس كان فور موافقتها على الزواج من صديقها، لكن أيضًا لم يخل الأمر من بعض الحظ، حيث سقطت على بساط من الثلج منعها عن الأرض.


وبدافع الحب، حاول صديقها البالغ من العمر 27 عامًا منعها من السقوط أيضًا، لكنه انزلق من الجبل وسقط على ارتفاع أقل إلى أن حالفه بعض الحظ.


تمكن الشاب من التشبث بحافة صخرية حتى وصلت المساعدة له، ليعلق متحدث باسم الشرطة المحلية: «كان الاثنان محظوظين للغاية، ولو لم يكن هناك ثلج، لكانت النتيجة مختلفة تمامًا».


وتابع متحدث الشرطة: «تشبث الخطيب بالحافة الصخرية حتى أنقذته مروحية خدمات الطوارئ التي أنزلت حبلًا نحوه، وبعد نقله إلى المستشفى، تم تشخيص إصابته بكسر في العمود الفقري». 
يا فرحة ما تمت.. سقوط عروسين من ارتفاع 650 قدمًا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ميتسوبيشي تعيد الحياة للسيارة جالنت MITSUBISHI GALANT

قائمة بأسعار ومواصفات 8 سيارات صينية من عائلة الـ SUV

بالأسعار والمواصفات.. 4 فئات من السيارة RENAULT MEGANE موديل 2021