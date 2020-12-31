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السيناريست كرم النجار يكشف عن أول أجر تقاضاه في حياته

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 04:13 م
السيناريست كرم النجار
السيناريست كرم النجار
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ريهام فيكتور
قال السيناريست الكبير كرم النجار ، إنه قام بتأليف مسرحية تسمى " دموع العبد "   وتم عرضها بمسرح الكلية ، مما أثار شغفة فى الكتابة أكبر ، ومن ثم قام بالترشح لاتحاد طلبة الكلية وفاز برأسة اللجنة الفنية  ومن بعدها أصبح رئيس اللجنة الاجتماعية ايضًا .

وأضاف السيناريست الكبير كرم النجار ، خلال حواره ببرنامج أخبار مصر مع الاعلامى ايمن عدلى ، أنه أصبح رئيس الاتحاد بالكامل فى أخر عام له بالكلية ، منوهًا إلى انه اعتبر نفسه انتهى من شوط كبير فى قصة نجاحه بمرحلة الجامعة ، مؤكدًا أنه أهتم بالتأليف والاخراج والتمثيل .

وأشارإلى أنه قام بعمل فرقة بالكلية واطلق عيها اسم  " فرقة كرم النجار المسرحية " ، وتحولت حياته من مجرد حلم بالكتابة إلى حقائق مسرحية ملموسة  ، ولكن التحدى الاكبر بالنسبة له كان بعد التخرج من الجامعة .

 أن أول أجر تقاضاه كان 13 جنيها  ، منوهًا إلى انه الاجر المحدد للكتاب حينذاك  ، ولكن المال لم يكن قضية على الاطلاق ولكنه كان يسعى دائما إلى عرض أعماله ويسأل نفسه بعد كل نجاح" ماذا بعد " .

وأكد  أن كل شئون الأتحاد كان ينفذها فى فترة الراحة بين المحاضرة والاخرى ، مما دل على حرصة الكبير واهتمامه بالدراسة .
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