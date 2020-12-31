السيناريست كرم النجار يكشف عن أول أجر تقاضاه في حياته

قال السيناريست الكبير كرم النجار ، إنه قام بتأليف مسرحية تسمى " دموع العبد " وتم عرضها بمسرح الكلية ، مما أثار شغفة فى الكتابة أكبر ، ومن ثم قام بالترشح لاتحاد طلبة الكلية وفاز برأسة اللجنة الفنية ومن بعدها أصبح رئيس اللجنة الاجتماعية ايضًا .





وأضاف السيناريست الكبير كرم النجار ، خلال حواره ببرنامج أخبار مصر مع الاعلامى ايمن عدلى ، أنه أصبح رئيس الاتحاد بالكامل فى أخر عام له بالكلية ، منوهًا إلى انه اعتبر نفسه انتهى من شوط كبير فى قصة نجاحه بمرحلة الجامعة ، مؤكدًا أنه أهتم بالتأليف والاخراج والتمثيل .





وأشارإلى أنه قام بعمل فرقة بالكلية واطلق عيها اسم " فرقة كرم النجار المسرحية " ، وتحولت حياته من مجرد حلم بالكتابة إلى حقائق مسرحية ملموسة ، ولكن التحدى الاكبر بالنسبة له كان بعد التخرج من الجامعة .





أن أول أجر تقاضاه كان 13 جنيها ، منوهًا إلى انه الاجر المحدد للكتاب حينذاك ، ولكن المال لم يكن قضية على الاطلاق ولكنه كان يسعى دائما إلى عرض أعماله ويسأل نفسه بعد كل نجاح" ماذا بعد " .



