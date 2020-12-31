بعد وفاة زرافة حديقة الحيوان الواردة حديثاً من جنوب أفريقيا.. الزراعة تحقق في الواقعة

تحقق الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في ملابسات وفاة إحدى الزرافات الواردة حديثًا من جنوب أفريقيا، حيث تم تشكيل لجنة تضم مختصين من معهد صحة الحيوان وكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلى أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتشريح والفحص وأخذ عينات للتحليل لمعرفة سبب الوفاة.





وذكر بيان، الخميس، أن الزرافة مازالت في فترة الحجر البيطري، ولم يتم تسليم المورّد الحيوانات المتفق عليها للبدل مقابل الزرافات، وأُخطر المورد لحضور عملية الفحص، وتم إرسال العينات لمعهد صحة الحيوان لتحليلها وتشخيص أسباب الوفاة.



