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مرأة

دراسة: الدوار المفاجئ يشير إلى مرض خطير في الدماغ

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:01 ص
الدوار المفاجئ
الدوار المفاجئ
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حياة عبد العزيز
السكتة الدماغية هي حدث يهدد الحياة حيث يتم تعطيل إمداد الدماغ بالدم، يمكن أن تشير السكتة الدماغية الصغيرة المعروفة باسم النوبة الإقفارية العابرة إلى حدوث سكتة دماغية قاتلة.

من الضروري أن تكون على دراية بعلامات التحذير من نوبة نقص تروية عابرة (TIA) لتلقي رعاية طبية فورية وتقليل فرص الإصابة بسكتة دماغية مميتة. 

وفقًا لـ NHS، عادةً ما تبدأ علامات TIA بشكل غير متوقع - على غرار السكتة الدماغية الكاملة.

إحدى علامات النوبة الإقفارية العابرة هي الدوار الذي يظهر فجأة لبضع ثوان ثم يختفي.

ما هو الدوار؟
تشمل العلامات التحذيرية الأخرى للنوبة العابرة العابرة ما يلي: المرض، الارتباك، الدوخة، فقدان الرؤية المفاجئ، عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.

علاوة على ذلك، قد يواجه المرء صعوبة في البلع (المعروف باسم عسر البلع) أو مشاكل في التوازن والتنسيق.

كل هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن أمراض أخرى ، لذلك من المهم أن تتذكر الجناس الناقص بسرعة.

تحدد الأعراض في الجناس الناقص السريع FAST معظم حالات النوبة الإقفارية العابرة والسكتة الدماغية - مع ظهور الأولى خلال بضع ثوانٍ فقط.

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يحدد المعهد الوطني للاضطرابات العصبية والسكتة الدماغية (NIH) أكثر "عوامل الخطر القابلة للعلاج للسكتة الدماغية".

وتشمل هذه: ارتفاع ضغط الدم ، وتدخين السجائر، وأمراض القلب، والسكري، وعدم توازن الكوليسترول، وقلة النشاط البدني، والسمنة.

وقالت المعاهد الوطنية للصحة: ​​"ارتفاع ضغط الدم [أي ارتفاع ضغط الدم] هو إلى حد بعيد أكثر عوامل الخطر فعالية للسكتة الدماغية".

لتقليل قراءات ارتفاع ضغط الدم ، يجب على المرء الحفاظ على الوزن المناسب ، وتجنب الأدوية المعروفة برفع ضغط الدم، وتقليل الملح وممارسة الرياضة بشكل أكبر ، كما يُقترح.

وأضافت المعاهد الوطنية للصحة أن تدخين السجائر يؤدي إلى "زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية بمقدار أربعة أضعاف".
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