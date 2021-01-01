دراسة: الدوار المفاجئ يشير إلى مرض خطير في الدماغ

من الضروري أن تكون على دراية بعلامات التحذير من نوبة نقص تروية عابرة (TIA) لتلقي رعاية طبية فورية وتقليل فرص الإصابة بسكتة دماغية مميتة.

إحدى علامات النوبة الإقفارية العابرة هي الدوار الذي يظهر فجأة لبضع ثوان ثم يختفي.

ما هو الدوار؟

تشمل العلامات التحذيرية الأخرى للنوبة العابرة العابرة ما يلي: المرض، الارتباك، الدوخة، فقدان الرؤية المفاجئ، عدم وضوح الرؤية أو ازدواجها.





علاوة على ذلك، قد يواجه المرء صعوبة في البلع (المعروف باسم عسر البلع) أو مشاكل في التوازن والتنسيق.





كل هذه الأعراض يمكن أن تكون ناجمة عن أمراض أخرى ، لذلك من المهم أن تتذكر الجناس الناقص بسرعة.