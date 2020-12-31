عميد آثار القاهرة: الطلاب مؤهلون للتعامل على المنصات الالكترونية

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، إنه سيتم تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول ، وفقًا لقرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها اليوم.





وأضاف "رجب" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" أنه سيتم إقامة باقي المقررات الدراسية واستكمالها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة ، موضحًا أنه تم الانتهاء من الأجزاء العملية في المقررات والبرامج الدراسية .





اقرأ أيضا :

الأعلى للجامعات ينفي استثناء كليات من قرار تأجيل الامتحانات والدراسة عن بعد





وأشار إلى أن هناك تدريبات كافية سواء للطلاب أو أعضاء هيئة التدريس لاستكمال باقي المقررات أونلاين ، حيث تم تأهيلهم بشكل كبير لاستخدام هذه المنصات وكيفية التعامل معها .





ونوه عميد كلية الآثار إلى أن قرارات مجلس الوزراء يترتب عليها إجراء الامتحانات بعد انتهاء إجازة منتصف العام ، بنفس الشكل وترتيب المواد ، ولكن بتغيير موعد كل امتحان .





وكان مجلس الوزراء قد وافق على المقترح الذي قدمته به كل من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بإستكمال تدريس المناهج الدراسية اعتبارًا من السبت المقبل، وحتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بنظام التعليم عن بعد، مع استيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية .





وتأجيل كافة الإمتحانات التي كان من المقرر عقدها فى هذا الفصل لما بعد انتهاء إجازة نصف العام، مع تطبيق ذلك على كافة أنواع التعليم ومستوياته .