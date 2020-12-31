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أخبار العالم

فايزر: لا توجد بيانات تثبت أن الحماية بعد الجرعة الأولى تستمر عقب 21 يومًا

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 07:13 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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على صالح
أوضحت الشركة عملاق الادوية "فايزر" أنها لم تقم بتقييم جداول الجرعات المختلفة لعقار كورونا، لأن "غالبية المشاركين في التجربة تلقوا الجرعة الثانية في الاطار المحدد في تصميم الدراسة". 

جاء ذلك في  بيان لشركة فايزر بعد أن أصدر كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة إرشادات محدثة بشأن لقاح فيروس كورونا، الذي طورته شركة Pfizer و BioNTech ، ينصحون الآن بإعطاء جرعة ثانية بين ثلاثة إلى 12 أسبوعًا بعد الجرعة الأولى.


وفي حديث متلفز من داونينج ستريت يوم الأربعاء، قال رئيس هيئة تنظيم الأدوية في المملكة المتحدة (MHRA) ، الدكتور جون راين ، إن التوجيهات المحدثة 'تسمح بفاصل زمني أطول مما أوصى به سابقًا، ما يوفر فرصة لتطعيم المزيد من الأشخاص بالجرعات الأولى في وقت أقرب ويحتمل أن توفر لهم درجة معينة من الحماية قبل تلقي جرعاتهم الثانية.

وبالإضافة إلى عدم وجود بيانات لدعم التوجيه الجديد من قبل حكومة المملكة المتحدة ، حثت شركة فايزر السلطات الصحية على توخي الحذر عند تقديم أفواج الجرعات المختلفة.

وتابع: "في حين أن القرارات المتعلقة بأنظمة الجرعات البديلة تقع على عاتق السلطات الصحية " تعتقد شركة فايزر أنه من الأهمية بمكان أن تقوم السلطات الصحية بجهود المراقبة على أي جداول زمنية بديلة يتم تنفيذها ولضمان حصول كل متلقي على أقصى حماية ممكنة ، مما يعني التحصين بجرعتين من اللقاح ،' قالت الشركة اليوم الخميس.

وأضافت فايزر: نحن لا نزال ملتزمين بحوارنا المستمر مع المنظمين والسلطات الصحية والحكومات، بما في ذلك المملكة المتحدة، وبجهودنا المستمرة لتبادل البيانات للمساعدة في إبلاغ أي قرارات تتعلق بالصحة العامة تهدف إلى هزيمة هذا الوباء المدمر.

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