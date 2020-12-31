مصطفى حجاج يستقبل 2021 بأغنية يا بتاع النعناع

هنأ المطرب مصطفى حجاج، الأمة العربية بالعام الجديد 2021، معربًا عن تمنياته بأن يكون العام الجديد عامًا سعيدًا على الأمة العربية والإسلامية، ووجه رسالة إلى جمهوره قائلًا "حبوا الأيام وتفاءلوا".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج مساء dmc، والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، أنه بدأ مشواره الغنائي منذ سنوات في الأفراح الشعبية.





كما اعرب عن سعادته بالنجاح الذي حققه مؤخرًا في أغنيته الجديدة "أبويا قالي زمان"، الذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي، والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة.

وأشار "حجاج" إلي أنه يستعد لمشروعين فنيين جديدين مع المنتج هاني محروس في العام الجديد 2021، ورفض الإفصاح عن أي تفاصيل تخص المشاريع، متمنيًا أن ينالا إعجاب الجمهور.





وقدم حجاج أغنية بابتاع النعناع يا منعنع إحتفالا برأس السنة مع الإعلامي رامي رضوان، وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من كل الحاضرين في الأستديو.