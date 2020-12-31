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توك شو

عمر كمال: اشتغلت عامل نظافة وفي بنزينة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 11:29 م
عمر كمال
عمر كمال
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هاني حسين
كشف المطرب عمر كمال،  كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة واشتغل في بنزينة وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف عمر كمال في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي".

وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".

وأكمل عمر كمال: "لازم الواحد يعمل اللي عليه ويتعب ويشقى عشان يوصل لحلمه وعلى كل واحد التعامل مع الله".

وقدم عمر كمال مجموعة من أشهر أعماله الفنية بينها أنتي معلمة، وبهوايا.
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