تصل لسنة كاملة .. متى تعود حاستا الشم والتذوق لمتعافي كورونا

تحتلف أعراض فيروس كورونا من شخص لأخر وخاصة عرض فقدان الشم والتذوق، ولكن إذا فقدت قدرتك على الشم أو التذوق، متى تعود بعد التعافي من الفيروس المميت.





ووفقًا لمجلة Scientific American ، فإن "ما يقدر بنحو 80٪ من المصابين بـ COVID-19 يعانون من اضطرابات في الرائحة"، لكن إحدى الدراسات تقول أن هذا الرقم قد يصل إلى 98٪ - بل إن بعض الخبراء يصفونه بأنه من الأعراض "الأساسية" .





كانت أطول مدة تم الإبلاغ عنها للمرضى البالغين الذين ليس لديهم حاسة شم هي 10.5 أيام ولم يكن لديهم حاسة تذوق كانت 10 أيام في تقرير صادر عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الذي شمل البالغين مع اختبار فيروس كورونا COVID-19 إيجابي بين مارس ويونيو 2020، ولكن بينما يمكن أن يتحسن فقدان حاسة التذوق والشم في غضون أسبوعين، إلا أنه قد يستمر لفترة أطول لدى بعض المرضى.





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من بين أولئك الذين يعانون من فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بعدوى فيروسية ، فإن ما بين 60٪ و 80٪ لديهم فرصة لاستعادة "بعض" الوظيفة في 365 يومًا ، وفقًا لـ Harvard Health Publishing .



