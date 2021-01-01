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أخبار العالم

إيران تهدد ترامب: لا تجعل العام الجديد عزاء للأمريكيين

الجمعة 01/يناير/2021 - 02:18 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
هدد حسين دهقان،  المستشار العسكري للمرشد الأعلى في إيران، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن "الصواريخ الإيرانية تغطي كافة القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة".

وكتب دهقان على "تويتر": "نوصي الرجل الذي طرد من البيت الأبيض (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب)، بألا يحول العام الميلادي الجديد إلى عزاء للأمريكيين".

وأضاف: "الأمريكيون في حالة تأهب خوفا من انتقام إيران، وكخطوة دعائية حلقت قاذفتا بي 52 في سماء الخليج".

من جهته، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني في وقت سابق أن بلاده وشعوب المنطقة ستنتقم في الوقت المناسب لمقتل قائد "فيلق القدس" السابق قاسم سليماني، محذرا من محاولات "بث التفرقة" و"إضعاف الحكومة" في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول بالبنتاجون أن هناك معلومات استخباراتية تفيد بأن إيران وميليشيات متعاونة معها في العراق ربما يخططون لهجمات ضد القوات الأمريكية بالمنطقة.

وقال المسؤول إن إيران نقلت صواريخ بالستية قصيرة المدى إلى العراق مما دفع الولايات المتحدة إلى نشر المزيد من التعزيزات العسكرية.

وحذر مسؤول البنتاجون من أن مستوى التهديد الحالي من إيران هو الأكثر إثارة للقلق منذ مقتل قاسم سليماني.
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