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فن

هاني شاكر يشارك جمهوره أول أغنية له في 2021 "كيف بتنسى"

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:10 ص
صدى البلد
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القسم الميداني

شارك الفنان هاني شاكر جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أغنيته الجديدة "كيف بتنسي" من الحان الفنان المبدع : وليد توفيق، وكلمات : نادين الاسعد، توزيع : باسم منير، إخراج : هنا حافظ.

وتفاعل معها عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا، ولاقت استحسان كبير من لحظة نشرها، ويؤدي هاني شاكر الأغنية باللهجة اللبنانية.

 

وقد أعلن النجم هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أنه ينتظر طرح أحدث أغانيه "كيف بتنسى"، مع دقات الساعة الثانية عشرة ومع دقات ساعات العام الجديد وبالتزامن مع احتفالات رأس السنة. 


وقال أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر ونقيب المهن الموسيقية، إن علاقته بالفنان الراحل عبد الحليم حافظ قديمة، فقد شاركه الغناء في أغنيتي "بالأحضان" و"إحنا الشعب"، نافيًا أن تكون هناك خلافات بينه وبين الراحل كما أشيع.

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