سعر شيفروليه كروز موديل 2011 في السوق المصري

تتجه الأنظار الآن إلى سوق المستعمل بعد أن شهد سوق السيارات الزيرو ارتفاع كبير في أسعار السيارات ،ومن أكثر السيارات التي لاقت إقبال كبير في سوق السيارات هي الشيفروليه كروز موديل 2011 ، ويتراوح سعر السيارة في سوف المستعمل من 128 ألف إلى 133 ألف .



وفيما يلي نعرض مواصفات شيفروليه كروز لعام 2011

تتمتع السيارة شيفروليه كروز 2011 على خيارين للمحرك محرك رباعي اختياري سعة 1.4 لتر ومحرك رباعي قياسي سعة 1.8 لتر.



كما ينتج المحرك سعة 1.4 لتر ، ولكنه ينتج 23 قدم من عزم الدوران أكثر من المحرك الأساسي ، كما أن هذا المحك مقترن بناقل حركة أوتوماتيك بـ6 سرعات .



تتوفر السيارة بمقصورة أنيقة ومقاعد فسيحة ، ويمتلك السائق مساحة كبيرة عند القدم ، ويوفر التصميم المستقيم ، رؤية واضحة للسائق كما أن أدوات التحكم سهلة الاستخدام في الغالب.



وتعد شيفروليه كروز من أهم السيارات المدمجة ذات شعور قوي يجعلها مشدودة وثابتة تجعلها واحدة من أفضل سيارات السيدان الصغيرة في الداخل، فهي واحدة من أكثر فئات سيارات شيفروليه المدمجة تنوعًا وبأسعار معقولة، كما أن السيارة تستهلك القليل من الوقود ، ويفضلها الكثير من السيدات بسبب كبر حجمها من الداخل.

