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اقتصاد

فى اول أيام 2021... تعرف على بيع وشراء الريال السعودى الجمعة

الجمعة 01/يناير/2021 - 08:59 ص
سعر صرف الريال السعودى
سعر صرف الريال السعودى اليوم الجمعة
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد " أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 1 يناير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر صرف الريال السعودى فى البنك المركزى
المصرى عند 4.18 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك عودة نحو 4.18جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.

و سجل سعر صرف الريال السعودى فى المصرف العربى الدولى نحو 4.18جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى الاسكندرية نحو 4.10جنيه للشراء و 4.20 جنيه للبيع.


سجل سعر الريال السعودى فى المصرى الخليجى 4.16جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


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وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك مصر ايران التنمية نحو 4.05 جنيه للشراء و 4.22 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك التجارى الدولى CIB نحو 4.10 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى المصرف المتحدة نحو 4.04 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى البنك الاهلى نحو 4.08 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول نحو 4.13جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.


واستقر سعر صرف الريال السعودى فى بنك العربى الافريقى نحو 4.07 جنيه للشراء و 4.21جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف الريال السعودى فى بنك التعمير و الاسكان نحو 4.06 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع.

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