استطلاع: الليكود يتصدر وكاحول لافان لا يتخطى نسبة الحسم لدخول الكنيست

أظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، حفاظ حزب الليكود على قوته الانتخابية، مقابل تراجع حزب "كاحول لافان" وعدم قدرته على تخطى نسبة الحسم لدخول الكنيست.

وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، في الانتخابات القادمة، سيحصل الليكود على 29 مقعدا، بينما يحصل "كاحول لافان" على مقعدين فقط، والتي لا تؤهله لدخول الكنيست.

ووفقا للاستطلاع، ستكون بقية النتائج على النحو التالي: حزب "تكفا حدشاه" بزعامة ساعر، 17 مقعدا، يش عتيد تيلم 14 مقعدا، يمينا 13 مقعدا، القائمة العربية 11 مقعدا، الإسرائيليون بزعامة خولدئي 8 مقاعد، شاس 8 مقاعد، يسرائيل بيتتا 7 مقاعد، يهدوت هتوراة 7 مقاعد، ميرتس 5 مقاعد.