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أخبار العالم

عام جديد سعيد.. قولها بـ 35 لغة حول العالم

الجمعة 01/يناير/2021 - 10:43 ص
احتفالات العام الجديد
احتفالات العام الجديد
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أحمد محرم
استقبل العالم العام الجديد 2021 بأجواء احتفالية متحفظة نتيجة إجراءات الإغلاق الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وللمرة الأولى في التاريخ تقريبًا، خلت شوارع مدن العالم نسبيًا من المحتفلين خلال ليلة رأس السنة التي لم يكن يتسع بعضها لموطئ قدم في مثل هذا اليوم من كل عام، وأصبح الفضاء الافتراضي عبر الإنترنت ساحة الاحتفالات الرئيسية الكبرى.

وساهمت صحيفة "إكسبريس" البريطانية في احتفالات العام الجديد بنشر عبارة التهنئة التقليدية بالعام الجديد بـ 36 لغة حول العالم، بينها العبارة العربية "كل عام وأنتم بخير"، وفيما يلي عبارة "سنة جديدة سعيدة" بـ 35 لغة أخرى حول العالم مرتبة حسب الأبجدية الإنجليزية:

الأفريقانية: "Voorspoedige nuwe jaar"

الباسكية: "Urte Berri on"

البنغالية: "Shuvo noboborsho"

الصينية (الكانتونية): "Sun nien fai lok"

الصينية (الماندرين): "Xin nian yu kuai"

الدنماركية: "Godt Nytí r"

الهولندية: "Gelukkig nieuwjaar"

الإنجليزية: "Happy new year"

الإسبرانتو: "Bonan Novjaron"

الفنلندية: "Onnellista uutta vuotta"

الفرنسية: "Bonne année"

الألمانية: "Ein gluckliches neues Jahr"

اليونانية: "Ein gluckliches neues Jahr"

الهاوائية: "Hauoli Makahiki hou"

العبرية: "Shana Tova"

المجرية: "Boldog uj evet"

الإندونيسية: "Selamat Tahun Baru"

الإيطالية: "Felice Anno Nuovo or Buon anno"

اليابانية: "Akemashite Omedetou Gozaimasu"

الكورية: "Sehe Bokmanee Bateuseyo"

اللاوسية: "Nyob Zoo Xyoo Tshiab"

اللاتينية: "Felix sit annus novus"

النيجيرية: "Barka da sabuwar shekara"

النرويجية: "Godt Nytt í r"

الفلبينية: "Manigong Bagong Taon"

البولندية: "Szczesliwego Nowego Roku"

الرومانية: "La Multi Ani si Un An Nou Fericit"

الساموية: "Ia manuia le Tausaga Fou"

الإسبانية: "Feliz año nuevo"

السواحيلية: "Heri za Mwaka Mpya"

السويدية: "Gott Nytt í r"

التايلاندية: "Sawatdee Pi Mai"

التركية: "yeni Yılınız mutlu olsun"

الفيتنامية: "Chuc mung nam moi"

الويلزية: "Blwyddyn Newydd Dda"
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