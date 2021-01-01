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أستاذ مناهج: الامتحانات ستكون قياسا لناتج التعلم ولا تعتمد على الكتاب المدرسي.. فيديو

الجمعة 01/يناير/2021 - 11:49 ص
الدكتور حسن شحاتة
الدكتور حسن شحاتة
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نورهان رأفت
أكد الدكتور حسن شحاتة ، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن قرارات وزارة التعليم ، بالأمس ، تشمل جميع المدارس الحكومية واللغات واليابانية ، وبالمثل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية ، معقبا : "عايشين ثورة تعليمية تخلق جيلا مالكا لإمكانيات سوق العمل " .

وأضاف الدكتور حسن شحاتة ، خلال حواره لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أن التعليم أصبح يعتمد على المتعلم ، وقدراته في جمع المعلومات ، موضحا أن منصة "مصر للتعليم" تحتوى على كافة البرامج والخطط الذكية في عرض البرامج ، وسهولة ويسر في الشرح ، بالإضافة إلى شرح مفصل لأنماط الأسئلة .

ولفت "شحاتة " إلى أن المتعلم أصبح مستقلا ويجمع المعلومات من مصادر متنوعة ، وليس الكتاب المدرسي فقط ، معقبا : " الطالب انتقل من الحفظ للتفكير والتفسير والتعليل " .

وأوضح "شحاتة" أن الامتحانات لن تعتمد على الكتاب المدرسي ، متابعا : "عصر الدروس الخصوصية انتهى ونظام امتحانات الكتاب المدرسي انتهى " .

وأشار إلى أن الهدف من دراسة الطالب لمادة معينة ، ليس الحفظ فقط ، بل التعليل والتفسير وحل المشكلات ، موضحا أن الامتحان سيكون خلاصة لناتج التعلم .

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