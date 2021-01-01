فصل الكهرباء عن محطة محولات منيا القمح الجديدة كليًا..غدا

، قطاع جنوب الشرقية، عن فصل محطة محولات منيا القمح كليًا من الساعة الرابعة صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا غدًا السبت، لأعمال النظافة الشاملة لجميع مهمات المحطة المذكورة من داخل تفريع جهد 66 كف حسب تعليمات التحكم الإقليمي بالقناة وطبقًا لبرنامج نظافة المحطات الشهري.





واضاف البيان ان البلاد المتأثرة بالفصل على النحو التالي :

منطقة اللاسلكي ش المدارس – مدرسة الزراعة – الشونة – ميدان المنسي – ميت يزيد

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وعلي جانب اخر فقد أكدت ثناء فوزي رئيس حي ثان الزقازيق انه بناءًا على توجيهات وتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن متابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد و متابعة مواعيد الغلق للمحلات التجاريه والكافيهات والمولات والمطاعم وغيرها.

فقد تم شن حملة للمرور ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





واضافت رئيس حي ثان الزقازيقتم فض تجمعات المواطنين والزحام الموجود أمام محل لبيع الخمور بشارع أحمد رجب المتفرع من شارع الحمام بنطاق حى ثان الزقازيق وتم غلق المحل وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.





وعلي جانب اخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابه بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.





وتنفيذًا لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة مكبرة بالاشتراك مع شرطه المرافق وأسفرت الحمله عن فض فرح وتشميع قاعه بطريق الزقازيق / منيا القمح، كما قامت رئاسة المركز بغلق وتشميع 2 ورشة حرفية بكفر الزقازيق البحري وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وتمكنت رئاسة حى ثان الزقازيق من فض ثلاثة أفراح شعبية بنطاق الحى بمنطقة الصيادين ويوسف بك وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.