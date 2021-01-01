ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الحكومة: لا زيادة في أسعار كروت شحن الاتصالات

الجمعة 01/يناير/2021 - 01:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها.

وتواصل، المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، مُوضحةً أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادات، مُشيرةً إلى أن أي تعديل في أسعار خدمات الاتصالات لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.

وفي النهاية، ناشد المركز، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي

هل تفرض الحكومة زيادات في أسعار فواتير الكهرباء.. الوزراء يرد

حقيقة إصدار وزارة التموين تسعيرة استرشادية تسببت في زيادة أسعار السلع

أول رد من الحكومة حول بيع عدد من الآثار المصرية لصالح جهات أجنبية

الحكومة تنفي فرض زيادات في أسعار فواتير الكهرباء.. ولا صحة لإلغاء نظام الحضور والغياب بالمدارس وبيع آثار مصرية لجهات أجنبية.. وإلغاء التعليم الفني التجاري.. ولا توجد أخطاء بمنهج التربية الإسلامية

أخطاء بمناهج الثانوية العامة.. الوزراء ينفي

ترشيحاتنا

ماذا قدم والتر بواليا قبل الانتقال للنادي الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

الإمارات: 1856 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

أخبار الرياضة .. حالة واحدة تتيح لمرتضى منصور العودة لرئاسة الزمالك .. التفاصيل المالية لصفقة انتقال بواليا

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مكشوف.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في رأس السنة

نصائح تحميك من الإصابة بكورونا أثناء التحدث مع الآخرين

فى عيد ميلادها.. 10 صور تكشف أناقة دنيا سمير غانم بعد خسارة وزنها