برلماني: الشراكة المصرية - الصينية لتطوير لقاح كورونا تعزز جهود مواجهة الفيروس





قال النائب، عصام القاضي وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن وجود شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية لتطوير لقاحات فيروس كورونا ، أمر فى غاية الأهمية، مشيرًا إلى أن هذا بدوره يكلل دور مصر فى مواجهة الفيروس والحفاظ على صحة المواطن المصري.





وأشار" القاضي" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" إلى أن معهد المنتجات الحيوية في بكين الذي طور اللقاح، أثبت أن اللقاح فعال فى الوقاية من فيروس كورونا بنسبة 79.34% ، إلى جانب قدرته الفعالة على مواجهة السلالة الجديدة ،مشيرًا إلى أن سرعة اتخاذ الإجراءات وقيام الصين بالتطوير فى هذه اللقاحات ، يعطينا الثقة فى وضع أبحاثنا نصب أعينهم للاستفادة من خبراتهم.





وتابع أن الصين لها بعض الخطوات الحيوية و الرئيسية مرورًا بالتجارب السريرية ، انتهائًا بتطوير اللقاح، وبعض الشواهد التى ظهرت فى الصين و الإمارات، هو ما دفع الصين بإعادة إنتاج وتطوير لقاحات فيروس كورونا، ورفع مستوى كفائته للتعامل مع هذه الأزمة التي لم يشهد العالم مثيل لها.





ولفت إلى أن الأزمة لن تنتهي إلا بإنتاج لقاح أكثر فعّعالية ، مشيرًا إلى ضرورة مواصلة السعي و ضرورة التعاون بين البلدين فى مجال البحث العلمى لمواجهة وهزيمة هذا الوباء المدمر من جهة ، و الحفاظ على سلامة وصحة الشعبين من جهة أخرى .





وأعرب وكيل لجنة الشئون الصحية عن تمنيه بضرورة تكاتف المواطنين مع الدولة وجهودها في هذا الشأن ، لتحقيق السلامة لأنفسنا ولشعبنا المصري، لنتخطي هذه الجائحة بسلام.





جاء ذلك بعد أن شهدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان ولجنة الصحة الوطنية بجمهورية الصين الشعبية، لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).





وقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، وذلك بحضور كل من الدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، و"شياو جونجانغ" الوزير المفوض للسفارة الصينية لدى مصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزاة، أن الوزيرة أكدت حرصها على التعاون مع الجانب الصيني خاصة في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، حيث تهدف المذكرة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين في مجال لقاحات فيروس كورونا المستجد، فضلًا عن التعاون في مختلف مجالات الصحة العامة، وبناء منصة لنقل وتبادل الخبرات بين الشركاء المعنيين والمؤسسات الدولية في البلدين لتعزيز التعاون بين الجانبين.





وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة نقلت رسالة شكر من الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والشعب المصري، إلى جمهورية الصين حكومة وشعبًا، لدعمهم مصر في سرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة «سينوفارم» الصينية، وكذلك تقديم مختلف أوجه الدعم لمصر منذ بداية الجائحة، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الصديقين وقيادتهما.





وتابع "مجاهد" أن الوزيرة ناقشت مع السفير الصيني توفير الدفعات المستقبلية للقاح فيروس كورونا المستجد وإرسالها لمصر بشكل عاجل، مشيرة إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بمصر أكدت فاعلية اللقاح وفقًا لنتائج التجارب الإكلينيكية التي أُجريت على اللقاح وشاركت بها مصر مع مختلف دول العالم تحت شعار "من أجل الإنسانية".





ومن جانبه، أكد السفير الصيني لدى مصر، أن توقيع المذكرة يُعد دليلًا حيًا على الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مصر والصين وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إنتاج وتطوير اللقاحات، مشيدًا بمشاركة مصر في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا المستجد في مرحلتها الثالثة من إنتاج شركة "سينوفارم".



