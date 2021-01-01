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أخبار العالم

لاجئة سورية.. ضحيةٌ جديدة لرصاص الاحتفال بالعام الجديد فى لبنان

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:16 م
العام الجديد فى لبنان
العام الجديد فى لبنان
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أمينة الدسوقي
أفاد موقع ليبانون ديبايت بأن النازحة السورية (ح. ع. ج.) من مواليد العام 1982، نقلت إلى مستشفى بعلبك، إثر إصابتها برصاصة طائشة إحتفاءًا بحلول العام 2021 في مخيم للّاجئين السّوريّين في الطيبة قرب محطة الضياء، ثم ما لبست أن فارقت الحياة.

وأدى إطلاق النار العشوائي فى لبنان بالأمس احتفالا بالعام الجديد 2021، إلى إصابة إحدى الطائرات الحديثة التابعة لشركة "طيران الشرق الاوسط" في المطار، وقام مهندسو الشركة بالتأكد من سلامة الطائرات قبيل إقلاعها صباح اليوم، وذلك وفقا لما نشره موقع لبنان 24.

يأتى ذلك فى الوقت الذي شهدت فيها الساعات الأولى للعام الجديدة، بلبان تسجيل حوادث سير وصل عددها إلى 10، والتى أدّت إلى وفاة شخص وجرح 12 أخرين، وفق ما أحصت غرفة "التحكم المروري".
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