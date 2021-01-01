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رياضة

في عيد ميلاد باسم مرسى ..2021 طوق نجاة "الحاسم " لإثبات الذات ومحو سنوات الضياع

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:07 م
باسم مرسى
باسم مرسى
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حسام الفقي
باسم مرسي هو أحد أفضل المهاجمين في مصر في السنوات الأخيرة، إلا أنه خسر كثيرا بسبب تورطه في العديد من المواقف التي تسببت في غضب الجماهير ومدربيه أيضا.

ويحتفل باسم مرسي اليوم، الجمعة، بعيد ميلاده الـ 29، حيث ولد في  1 يناير عام 1992 بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

بدأ باسم مرسي مسيرته الكروية في نادي بتروجيت، ثم انتقل إلى الإنتاج الحربي 2013 - 2014، لينضم بعدها بموسم وحيد إلى الزمالك، بعقد يمتد لمدة 3 مواسم

خطف باسم " الحاسم" الأضواء من الجميع في أول موسم له مع الزمالك رغم أنه لم يكن صفقة سوبر بالنسبة لجماهير الزمالك، حيث كان بديلا لخالد قمر وقتها.

شارك باسم مرسي مع الزمالك في 26 مباراة في أول موسم له مع الأبيض، سجل خلالهما 20 هدفا، وصنع 6 آخرين، وساهم في تتويج الزمالك بالثنائية التاريخية ( الدوري - الكأس)، وأصبح أحد أفضل مهاجمي مصر في هذا الوقت، وأنضم إلى صفوف المنتخب الوطني.

تراجع باسم مرسي مع الزمالك موسم 2015 - 2016، حيث شارك مع الأبيض في 44 مباراة، سجل خلالهما، 16 هدفا، وصنع 3 آخرين.

واصل  تراجه مع الزمالك  موسم 2016 - 2017،باسم مرسى 35 مباراة موسم 2016 - 2017، سجل خلالهما 11 هدفا، وصنع هداف وحيدا.

وفي  2017 - 2018، شارك باسم مرسي مع الزمالك في 31 مباراة، سجل خلالهما 3 أهداف، وصنع 5 آخرين.

انتقل باسم مرسى إلى لاريسا اليوناني في شتاء موسم 2017 - 2018، ولم يشارك مع الفريق وقتها سوى في5 مباريات، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف، ليفسخ عقده مع لاريسا، ويعود إلى الزمالك الذي أعاره إلى سموحة في نفس الموسم.

شارك باسم مرسى مع سموحة بمسابقة الدوري، لم يسجل خلالهما أي هدف.

انتقل باسم مرسى إلى الإنتاج الحربي الموسم الماضي، وشارك مع الفريق في 24 مباراة في مسابقة الدوري، سجل خلالهما 8 أهداف، وصنع 8 آخرين.

ارتبط باسم مرسى الموسم الماضي بالانتقال إلى الزمالك، بعد تألقه مع الإنتاج الحربي، لكن الصفقة لم تتم في النهاية.

شارك باسم مرسى مع الإنتاج الحربي في 4 مباريات في مسابقة الدوري هذا الموسم، سجل خلالهما هدف وصنع آخر.

يحلم باسم مرسى باستعادة مستواه المعهود والعودة إلى القمة مرة آخرى، بعد سنوات من السقوط.




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