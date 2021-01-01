ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بدون رسوم.. التجارة السعودية تكشف شروط شطب السجل التجاري

الجمعة 01/يناير/2021 - 03:15 م
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
Advertisements
أمينة الدسوقي
أتاحت وزارة التجارة السعودية خدمة شطب السجل التجاري، التي تمكن التاجر من شطب السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة، إذ يتم تنفيذ الخدمة فورا دون رسوم.

وكشفت وزارة التجارة السعودية أن شروط شطب السجل التجاري تتمثل، أن لا يكون هناك عمالة على السجل التجاري، أن لا يكون السجل رئيسيا ولديه فروع، أن لا يكون مرتبطا بترخيص، عدم وجود التزام من الهيئة العامة للزكاة والدخل، كما يمكن تقديم طلب الشطب للسجل التجاري عبر الرابط التالي للخدمة https://mci.gov.sa/ar/eservices/Pages/ServiceDetails.aspx?sID=9.

ولفتت الوزارة إلى أنه عند الرغبة باستخدام الخدمات يتوجب على التاجر الدخول أولًا من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد، وفق ماذكرته صحيفة عكاظ.

وأوضحت وزارة التجارة أنه في حال تعثر الحصول على الخدمة إلكترونيًا بعد يوم عمل كامل، فبالإمكان زيارة فروع الوزارة في أوقات عمل الدوام الرسمي للحصول على الخدمة يدويًا، مؤكدة أن السجلات المشطوبة لا يمكن استعادتها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عشماوى: إطلاق 4 خدمات للسجل التجاري إليكترونيًا

4 خدمات إلكترونية للسجل التجاري على بوابة الحكومة الرقمية نوفمبر المقبل

بشرى لأصحاب الأعمال.. خدمات السجل التجاري إلكترونيا أول نوفمبر

وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي بالسويس

وزير التموين يفتتح مكتب السجل التجارى النموذجي في السويس.. شاهد

احصل على خدمات السجل التجاري فى مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أستاذ باطنة ومناعة: 10 أعراض لإصابة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة

يتبعون عادتين فقط.. سر العمر الطويل والصحة عند اليابانيين

سنة مش عادية.. ماذا سيحدث في منظومة التربية والتعليم في 2021 ؟

يعطى إنتاجا مدى الحياة.. الزراعة توصى الفلاحين بزراعة الأزولا بدل البرسيم

تبدأ من الشهر الجاري.. زيادة رواتب المعلمين والأطباء وأصحاب المعاشات في 2021

بعد ظهورها مع إسعاد يونس.. روبي تشعل السوشيال ميديا

Advertisements

التعليم العالي: تشكيل لجنة من رؤساء الجامعات لرصد مشاكل العملية التعليمية

تبدأ من الشهر الجاري.. زيادة رواتب المعلمين والأطباء وأصحاب المعاشات في 2021

بعد تأجيل الامتحانات.. قرارات قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة كورونا وفقا لقانون الطوارئ

للموظفين بالدولة | تعرف على حقوقك في الإجازات السنوية مع بداية 2021

سنة مش عادية.. ماذا سيحدث في منظومة التربية والتعليم في 2021 ؟

الرئيس السيسي يكلف التأمينات برفع معاناة أصحاب المعاشات وبدء تطوير مكاتب الهيئة

غرامة فورية من الأحد المقبل.. دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

عيار 18 يسجل 711 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1-1-2021

تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي بعد إصابته بـ كورونا

بملابس ملفتة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة

السعودية ستحبس أنفاسها..فلكي لبناني يتوقع أحداثا استثنائية بالمملكة خلال 2021

وزير التعليم: أغلقنا المدارس وأجلنا الامتحانات بسبب ذروة كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب في 20 سنة.. نوستالجيا الهضبة بالجرافيك.. هل نجحت الفكرة؟

ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض فيروس كورونا

بفستان مكشوف.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في رأس السنة