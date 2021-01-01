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خريف 2021.. أمريكا تزف بشرى بشأن موعد انتهاء جائحة كورونا

الجمعة 01/يناير/2021 - 07:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية مقطع فيديو، توقع خلاله خبيران أمريكيان قرب انتهاء جائحة كورونا.

ووفقا للتقرير فإن كبير خبراء الأمراض المعدية فى أمريكا انتونى فاوتشى طمأن العالم بشأن تحور فيروس كورونا، متوقعأ الوصول لمناعة القطيع وعودة بعض مظاهر الحياة لطبيعتها بحلول خريف 2021 .

وبحلول الوقت الذى نصل فيه إلى أوائل الخريف سيكون لدينا ما يكفى من المناعة الجيدة للقطيع للعودة حقأ إلى بعض مظاهر الحياة الطبيعية  مثل المدارس والمسارح .

فيما قال كبير مستشارى برنامج التطعيم الأمريكى منصف السلاوى إن اللقاح الذى طورته شركة " جونسون اند جونسون " يمنح مناعة بجرعة واحدة فقط بخلاف اللقاحات الأخرى ما يعنى إنه يحمى الأفراد من الفيروس فى غضون أسابيع بخلاف اللقاحات التى نالت موافقة  أولية فإن التطعيم الجديد يأتى فى جرعة واحدة إذ يغير قواعد اللعبة فى مواجهة الولايات المتحدة للوباء خلال أسابيع . 

السلاوى توقع الموافقة على لقاح " جونسون اند جونسون "  فى النصف الأول فى فبراير 2021، وعودة الحياة لطبيعتها فى أمريكا بحلول مايو 2021
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