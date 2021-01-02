ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قبل بدء تطبيق الغرامات.. محافظ كفر الشيخ يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية

السبت 02/يناير/2021 - 05:48 ص
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
Advertisements
محمود زيدان
ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة، بارتداء الكمامات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشددًا على رؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية بإلزام العاملين بها والمترددين عليها بارتداء الكمامات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على عدم السماح للموظفين والمواطنين بدخول المصالح الحكومية دون ارتداء الكمامات، وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى المنشآت الخدمية، وإعداد تقارير دورية، بالتوازي مع المرور الميداني، للتأكد من تطبيق الضوابط والاشتراطات التي أقرتها الحكومة ضمن خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ،وجه بتطبيق الغرامات بدءًا من غد الأحد، ضد من يخالف تنفيذ الإجراءات الإحترازية، ومقدارها 50 جنيهًا للأفراد الذين لا يرتدون الكمامة، وغرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات بمبلغ 4 آلاف جنيه مع غلق المنشأة لمدة أسبوع.

وشدد رئيس الوزراء، على أنه لا تهاون مع أي جهة في التطبيق، والحكومة ستتابع مع كل المحافظين إجراءات التنفيذ، خاصة أن هناك قرارًا صدر من وزير العدل بشأن الضبطية القضائية لمن سيتولى تنفيذ قرارات الغرامة الفورية، خلال الفترة المقبلة.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات السيارة اليابانية الأعلى تسارعا في العالم .. صور

أضرار الإفراط في تناول الشاي الأخضر.. أغلبها خطير

سلوك مزعج لسيدتين يتسبب في إخلاء طائرة من ركابها.. شاهد ما حدث