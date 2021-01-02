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رياضة

رضا شحاتة: بواليا يستحق المبلغ المدفوع فيه.. ونسبة نجاحه كبيرة مع الأهلي

السبت 02/يناير/2021 - 03:30 ص
والتر بواليا
والتر بواليا
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محمد رشاد
أوضح رضا شحاتة المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن لاعبه السابق والتر بواليا مهاجم الفريق المنتقل حديثًا للأهلي لديه الفرصة للنجاح مع القلعة الحمراء.

وقال شحاتة في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس" :"اللاعب سيكون مفيد للأهلي، فرص نجاحه كبيرة ،  لديه مميزات المهاجم، تحدثت مع مسئولي الأهلي وأكدت أن مزايا اللاعب العرضيات والثبات على الكرة وأهم ميزة هيّ سلوكيات اللاعب خارج الملعب".

وواصل :"بواليا لن يحتاج لفترة طويلة لكي ينسجم مع الأهلي؛ بسبب تواجد زميله أكرم توفيق".

وعن حقيقة تواصل بيتسو موسيماني معه للاستفسار عن بواليا :"موسيماني لم يتواصل معي بشأن اللاعب، لكن بعض من مسئولي الكرة بالنادي الأهلي".

وانتقل رضا شحاتة للحديث عن مفاوضات الأهلي مع الجونة، قائلًا :"كنت أشعر منذ فترة وجود مفاوضات، لكن علمت بالمفاوضات منذ يومين".

وأنهى تصريحاته: "اللاعب تلقى عروضًا خارجية لكن كانت رغبته الانتقال للأهلي، أما من ناحية قيمة الصفقة فاللاعب يستحق المبلغ الذي دُفع فيه".

بواليا يُعد من أبرز نجوم الدوري المصري في الموسم الماضي حيث سجل 13 هدفًا مع الجونة إلى جانب ثلاثة أهداف في الموسم الحالي.
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