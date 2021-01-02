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أخبار العالم

بسبب موجة برد جديدة على مدار يومين.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد الجزائرية

السبت 02/يناير/2021 - 11:01 ص
موجة برد تضرب الجزائر
موجة برد تضرب الجزائر
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محمود نوفل
حذرت الأرصاد الجوية الجوية الجزائرية من موجة برد شديدة يتوقع لها أن تضرب البلاد على مدار يومي السبت والأحد. 

وأوضحت الأرصاد الجزائرية في بيان لها اليوم أن متوسط درجات الحرارة في البلاد لن يتخطى 5 درجات خلال ظهيرة السبت والأحد في عدة ولايات.

وأفادت الأرصاد الجزائرية بأن الولايات المهددة بموجة البرد هي  "تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، النعامة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، البويرة إضافة إلى تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، باتنة وخنشلة". 

في سياق متصل بين  المكلف بالإعلام على مستوى الحماية المدنية لولاية البليدة الجزائرية عن إعادة فتح تدريجي للطريق الوطني رقم 37 الرابط بين الشريعة والبليدة.

وقال لـ صحيفة"البلاد" الجزائرية إن مديرية الأشغال العمومية تدخلت بشاحنتين خاصتين  لإزاحة الجليد المتساقط والذي يتسبب في انحرافات للسيارات.

وأضاف "نطمئن جميع العائلات المتواجدة هنالك ونطلب منهم الصبر قليلا".

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