محافظ المنيا: تطوير مسار العائلة المقدسة بسمالوط إضافة للتراث الحضاري

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد ، اللمسات النهائية لاعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بمنطقة دير جبل الطير بسمالوط، بعد أن تم إدراج الدير من قبل بابا الفاتيكان ضمن مسار العائلة المقدسة على مستوى العالم.





رافق المحافظ خلال الجولة، العميد أنور عدلي مدير مشروعات المنيا بالشركة الوطنية للمقاولات العامة، محمد سيد رئيس مركز سمالوط، دكتور ثروت الأزهري مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والمهندس هشام توفيق مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.





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قال المحافظ، ان هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ اعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة بجميع المحافظات، والذي يعد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيد الثقافي والحضاري.





وأضاف أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، اجتماعاُ مع أعضاء اللجنة الدائمة المشرفة على مشروع احياء مسار العائلة المقدسة، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير اعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، ومنها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط، لوضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.





وتابع انتهاء الأعمال التي تم تنفيذها بالمدخل الرئيسي للمنطقة والاستراحة والطريق السياحي، وكذلك الانتهاء من تركيب اللوحات الارشادية وتمهيد الطريق المؤدي للكنيسة الأثرية بالبازلت وأعمال التشجير.





أشار المحافظ، انه تم الانتهاء من النقاط المحددة لتنفيذ اعمال التطوير، بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، لخروج مشروع التطوير في أفضل صورة ممكنة وبشكل يليق بإسم مصر في المنطقة والعالم، مما يحقق استراتيجية شاملة ومحكمة لرؤية مصر المستقبلية للقطاع السياحي.





وفي سياق متصل كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالمرور والمتابعة على عدد من المستشفيات، بمدينة المنيا، لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير الازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.





واطمئن نائب المحافظ على حسن سير العمل والتزام الأطقم الطبية باستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وكذلك اتباع الإجراءات الوقائية، لتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه وللحفاظ على سلامتهم.





وتابع سير العمل بعدد من الفنادق بمدينة المنيا، ومدى الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.



