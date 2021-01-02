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توك شو

الصبر والمرونة.. خطوات تعديل السلوك والتخلص من العناد عند الأطفال.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 12:40 م
صدى البلد
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قسم التوك شو
كشفت هنا رضوان، عن خطوات تعديل السلوك والتخلص من العناد عند الأطفال، وخاصة أن العديد من الأمهات تعاني من مشكلة العناد لدى أطفالها، حيث يكون لديهم أفكارهم الخاصة وهذه الأفكار ينتج عنها تصرفات ومواقف قد تكون غير صحيحة بينما نجد البعض الآخر غير مطيع ولا يستجيب للكلام.

وتحدثت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي محمد الشاذلي على القناة الأولى والفضائية المصرية، على ضرورة التعامل مع الطفل من خلال الصبر والمرونة في التعامل مع الموقف مع عدم العصبية وعدم استخدام الصوت العالي، بجانب استخدام أسلوب التفاهم والإقناع مع الطفل.

وقالت خبيرة تعديل سلوك، إن الطفل ربما يكون لديه وجها نظر من ناحية التفكر والقبول والرفض، وممكن الطفل يكون عنيد لإثبات شيء ما، أو ترتيب أولوياته مع أولويات الآخرين وبالتالي العناد ربما يكون بمثابة رسالة.

وتابعت: "الأطفال لديهم وجهات نظر.. الأطفال لا يتلقون الأوامر فقط، بل يفكرون ولديهم وجهات نظر، ويجب التفاعل معهم ومع وجهات نظرهم".
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