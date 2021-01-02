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فن

انهيار زوجة وحيد حامد أثناء تشييع الجنازة.. فيديو

السبت 02/يناير/2021 - 01:58 م
صدى البلد
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آيه عاطف - كيرلس صلاح
رصدت كاميرا "صدى البلد" انهيار زوجة السيناريست والكاتب الراحل وحيد حامد، أثناء تشييع جنازته من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وحرص عدد كبير من النجوم على التواجد في الجنازة وكان من بينهم الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكل من الفنانين كريم عبد العزيز، وأحمد حلمي، ومنى زكي، وعزت العلايلي، لبلبة، وإلهام شاهين، وأشرف زكي وآخرون.

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.

وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه".

ولكن فجأة تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.
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