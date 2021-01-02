استكمال حملة التطهير والتعقيم لليوم الرابع لمواجهة كورونا بشوارع العريش



ومن جانبه، أعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أن حملة اليوم تشمل : حى الريسة والشوارع الرئيسية والفرعية والمناطق المحيطة بها من مناطق سكنية وعمارات ومحلات تجارية وصيدليات وعيادات طبية ودور العبادة .. الى جانب الأسواق والمصالح والخدمات وأماكن التجمعات والمدارس باشتراك فرق الرش والتطهير والتعقيم من متطوعى الهلال الأحمر بمشاركة فريق من ديوان عام محافظة شمال سيناء .





مشيرا الى استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمختلف المصالح الحكومية والمنشآت الخدمية علي مستوى المحافظة ضد فيروس كورنا المستجد " كوفيد-19 " ، ومنوها إلى أنه تم توفير مواد التطهير والتعقيم لكافة المصالح ومديريات الخدمات لتقوم بدورها بأعمال التطهير والتعقيم بالتنسيق مع الجهات المعنية .



وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية .. الى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها .. معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن ، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة.





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وأضاف أنه تم توجيه رؤساء مجالس المدن والأجهزة ومديريات الخدمات لتلقيام بحملات تطهير وتعقيم بالتوازى مع هذه الحملة لتشمل تطهير وتعقيم دواوين مجالس المدن والمنشآت والمصالح الحكومية .. الى جانب الشوارع والميادين والأسواق والمحلات ودور العبادة وغيرها .. معلنا عن تنفيذ حملات مماثلة عن طريق مجالس المدن ، وأن هناك مشاركة من جميع مجالس المدن ومديريات الخدمات والمصالح الحكومية على مستوى المحافظة لتشمل جميع مراكز ومدن ومناطق المحافظة.اقرا ايضا:

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن .. منوها الى فرض غرامات على المخالفين واغلاق المنشآت المخالفة .