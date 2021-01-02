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فن

كريم عبد العزيز عن وحيد حامد: تعلمنا منك الكثير فى الحياة والفن

السبت 02/يناير/2021 - 05:00 م
وحيد حامد و كريم
وحيد حامد و كريم عبد العزيز
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محمد بدران


نعى النجم كريم عبد العزيز، الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد الذي وافته المنية اليوم إثر أزمة صحية ألمت به منذ أيام.


ونشر كريم عبد العزيز صورة للكاتب الراحل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق قائلًا "‎مع السلامة يا أستاذ ..تعلمنا منه الكثير و الكثير فى الحياة و فى الفن .. شكرا على كل حاجة يا أستاذ ..ربنا يصبر أهله و يصبر مروان صديقى و أخى و ربنا يصبرنا جميعا على فراق رجل نادر فى كل شيء ..البقاء لله وحده .."


يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المنتج محمد حفظي، كرم الكاتب وحيد حامد، في دورته الثانية والأربعين، إذ نال جائزة الهرم الذهبي، وسلمها له المخرج شريف عرفة على المسرح.


وحيد حامد كاتب وسيناريست مصري، ولد في الأول من يوليو 1944، بمحافظة الشرقية، وتخرج في قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة عين شمس عام 1967، ليبدأ بالتوازي رحلة البحث عن تحقيق حلمه في كتابة القصة القصيرة، فكانت أول إصداراته مجموعة قصصية بعنوان "القمر يقتل عاشقه"، ولكن فجأه تغير المسار، وتحول الاهتمام لكتابة الدراما بنصيحة من الكاتب الكبير يوسف إدريس، لتنطلق رحلة السيناريست وحيد حامد بين جدران ماسبيرو مطلع السبعينيات، بكتابة الدراما الإذاعية والتلفزيونية، قبل أن ينطلق في مجال الكتابة للسينما نهاية السبعينيات، بفيلم "طائر الليل الحزين"، إخراج يحيى العلمي، الذي كرر معه التعاون عام 1981 في فيلم "فتوات بولاق" عن قصة لنجيب محفوظ.


وحيد حامد كرمته الدولة المصرية بأرفع جوائزها، وهي "النيل"، بالإضافة إلى جائزة الدولة التقديرية، وجائزة الدولة للتفوق في الفنون، وقدم خلال مسيرته المهنية أكثر من 40 فيلما، وحوالي 30 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا.


واستطاع في معظمها أن يجمع بين النجاح الجماهيري والنقدي، فحصدت الجوائز في أبرز المهرجانات محليا ودوليا، واختير منها فيلمان في قائمة أفضل مائة فيلم في تاريخ السينما المصرية بالقرن العشرين هما؛ "اللعب مع الكبار" إخراج شريف عرفة، و"البريء" إخراج عاطف الطيب.




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