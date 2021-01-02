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أخبار العالم

نعمة.. مفتي السعودية يوجه رسالة مهمة بعد تلقيه لقاح كورونا

السبت 02/يناير/2021 - 05:03 م
مفتي السعودية عبد
مفتي السعودية عبد العزيز آل الشيخ
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أحمد محرم
تلقى المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان المفتي قد وصل إلى مركز اللقاحات بالرياض. وعقب تلقيه اللقاح، دعا آل الشيخ عموم السعوديين إلى أخذ التطعيم، قائلًا: «إن التطعيم نعمة من نعم الله».

وأشاد مفتي المملكة بجهود الحكومة لتوفير اللقاحات والاهتمام بصحة المواطنين وجعلها أولوية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 362979 حالة.

كما سجلت الصحة السعودية وفق التقرير الصادر عنها اليوم، 9 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة إلى 6239  حالة وفاة. 

فيما رصدت الوزارة السعودية تعافي 182 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي في السعودية 354263 حالة. 

وذكر التقرير الصادر عن الصحة السعودية أن هناك 354 حالة حرجة لا زالت تتلقي العلاج بالعناية المركزة بمستشفيات المملكة. 
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