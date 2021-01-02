نعمة.. مفتي السعودية يوجه رسالة مهمة بعد تلقيه لقاح كورونا

تلقى المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا.





وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، كان المفتي قد وصل إلى مركز اللقاحات بالرياض. وعقب تلقيه اللقاح، دعا آل الشيخ عموم السعوديين إلى أخذ التطعيم، قائلًا: «إن التطعيم نعمة من نعم الله».





وأشاد مفتي المملكة بجهود الحكومة لتوفير اللقاحات والاهتمام بصحة المواطنين وجعلها أولوية.





وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 101 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 362979 حالة.





كما سجلت الصحة السعودية وفق التقرير الصادر عنها اليوم، 9 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة إلى 6239 حالة وفاة.





فيما رصدت الوزارة السعودية تعافي 182 حالة شفاء ليبلغ إجمالي حالات التعافي في السعودية 354263 حالة.



